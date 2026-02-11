Carlos Bacca responde a críticas por tener esposa “demasiado sencilla”

Carlos Bacca volvió a ser tema de conversación, pero no por un gol ni por una jugada decisiva, sino por una respuesta que dejó en evidencia sus valores fuera de la cancha.

Casado desde 2010 con Shayira Santiago, quien fue su novia desde la adolescencia, Bacca ha construido una familia sólida junto a ella, son padres de Carlos Daniel y Carla Valentina, y han mantenido su vida personal lejos de excesos mediáticos.

¿Por qué cuestionan la sencillez de Carlos Bacca en el mundo del fútbol?

En un ambiente donde la fama, el dinero y la exposición pública suelen transformar las relaciones, Bacca reveló que más de una vez le han preguntado por qué eligió estar con una mujer “tan sencilla” en lugar de buscar una pareja que encaje con ciertos estándares de belleza asociados al estatus.

Recordó que su esposa estuvo a su lado cuando su realidad era muy distinta a la actual, cuando vendía pescado y el sueño de convertirse en futbolista profesional apenas comenzaba a tomar forma.

Bacca resaltó que fue ella quien lo acompañó cuando no tenía reconocimiento ni estabilidad económica, en una etapa en la que muchos dudaban de su futuro, Shayira creyó en él sin condiciones.

¿Qué significa la lealtad para Carlos Bacca?

El delantero fue claro al expresar que el amor que recibió en sus inicios fue genuino y desinteresado, más allá de los lujos que hoy puede ofrecer gracias a su carrera, lo que más destaca es que su esposa estuvo presente cuando no había nada material que ofrecer a cambio.

Carlos Bacca aseguró que su esposa estuvo con él antes de alcanzar la fama. Foto AFP/Mike Ehrmann

Para Carlos Bacca, la lealtad no se negocia ni se reemplaza, considera que construir una vida de comodidades junto a la mujer que compartió momentos de necesidad es una manera de honrar esa historia y según su visión, sería incoherente olvidar a quien lo apoyó cuando el camino era incierto.

¿Cuál fue el mensaje de Carlos Bacca para sus seguidores?

Las palabras de Carlos Bacca trascienden el ámbito deportivo, en un mundo donde las apariencias suelen pesar más que las historias, su postura reivindica el valor de la gratitud y la memoria.

Carlos Bacca aseguró que su esposa estuvo con él antes de alcanzar la fama. / (Foto de Freepik)

Para el goleador, la verdadera victoria no está únicamente en los trofeos, sino en mantener intactos los principios que lo formaron, y en esa historia, su esposa no es un accesorio de la fama, sino parte fundamental del camino que lo llevó hasta donde está hoy.