Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esto dijo Angélica Jaramillo sobre la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos

Angélica Jaramillo compartió un video en el que expresa que está sorprendida por la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Angélica Jaramillo reaccionó sorprendida a la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia
Angélica Jaramillo asegura que le sorprendió la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño. Fotos de Canal RCN

Angélica Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, no dudó en dar su opinión acerca de la más reciente eliminación de la competencia, en la que salió Sara Uribe y a Marilyn Patiño.

Artículos relacionados

 

¿Dónde se conocieron Angélica Jaramillo y Sara Uribe?

Tanto Angélica Jaramillo como Sara Uribe compitieron en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele” del Canal RCN en el año 2012 (donde Sara ganó y Angélica fue finalista), desde entonces se conocen; sin embargo, actualmente las opiniones de Jaramillo se centran en la reciente participación de su hermana, Sofía Jaramillo, en La casa de los famosos Colombia 2026.

Angélica Jaramillo asegura que le sorprendió la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño
Angélica Jaramillo asegura que le sorprendió la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño. Fotos de Canal RCN

Por otro lado, Angélica no tiene ningún vínculo con Marilyn Patiño, más allá de sus opiniones sobre su comportamiento en el reality.

¿Cómo reaccionó Angélica Jaramillo tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus historias de Instagram, Angélica Jaramillo posteó un video en el que afirma que la sorprendió la noticia de la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia. Además, Angélica dijo que las exparticipantes eran “mujeres guerreras” y que le hubiera gustado que hubieran estado más tiempo en la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué reflexión dejó Angélica Jaramillo tras dar su opinión acerca de la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia?

Angélica Jaramillo no solamente se mostró asombrada por la eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe, sino que también hizo un llamado a la reflexión:

“Acuérdense, cada persona que va allá, va con un propósito (…) entonces, mis amores, apoyemos eso, el propósito que tiene cada persona”,

dando a entender que el apoyo del público a los participantes es clave para su rendimiento dentro de la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja mostró a Tatán cuando era mucho más joven. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo abrió debate en redes por una foto de Tatán en su juventud

Maleja compartió una foto de Tatán cuando era joven y preguntó a sus seguidores si se parece más a Maca o a Guadalupe.

Reconocido artista cartagenero está desaparecido; su esposa envía desgarrador mensaje Talento nacional

Reconocido artista cartagenero está desaparecido; su esposa envía desgarrador mensaje

Un reconocido artista cartagenero fue reportado como desaparecido y su esposa publicó un angustiante mensaje pidiendo su regreso.

Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez revive la voz y las palabras de Yeison Jiménez a sus 28 años con un emotivo recuerdo

Ciro Quiñonez revive momentos junto a Yeison Jiménez a sus 28 años y muestra la fuerza de una amistad marcada por la música.

Lo más superlike

Leyendas del género urbano asistirán al festival "Clásicos del reguetón Vol.2 - edición La Groupie", en Bogotá. Talento internacional

Leyendas del reguetón llegan a Bogotá para hacer un show inolvidable, ¿de qué se trata?

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, son algunos de los artistas confirmados para el festival "Clásicos del reguetón Vol.2", en Bogotá.

Tebi Bernal tuvo un cruce de palabras. La casa de los famosos

Tebi discutió con Alexa Torrex en la semana por equipos en La casa de los famosos; esta fue la razón

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano