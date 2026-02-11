Angélica Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, no dudó en dar su opinión acerca de la más reciente eliminación de la competencia, en la que salió Sara Uribe y a Marilyn Patiño.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Dónde se conocieron Angélica Jaramillo y Sara Uribe?

Tanto Angélica Jaramillo como Sara Uribe compitieron en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele” del Canal RCN en el año 2012 (donde Sara ganó y Angélica fue finalista), desde entonces se conocen; sin embargo, actualmente las opiniones de Jaramillo se centran en la reciente participación de su hermana, Sofía Jaramillo, en La casa de los famosos Colombia 2026.

Angélica Jaramillo asegura que le sorprendió la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño. Fotos de Canal RCN

Por otro lado, Angélica no tiene ningún vínculo con Marilyn Patiño, más allá de sus opiniones sobre su comportamiento en el reality.

¿Cómo reaccionó Angélica Jaramillo tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus historias de Instagram, Angélica Jaramillo posteó un video en el que afirma que la sorprendió la noticia de la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia. Además, Angélica dijo que las exparticipantes eran “mujeres guerreras” y que le hubiera gustado que hubieran estado más tiempo en la competencia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

¿Qué reflexión dejó Angélica Jaramillo tras dar su opinión acerca de la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia?

Angélica Jaramillo no solamente se mostró asombrada por la eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe, sino que también hizo un llamado a la reflexión:

“Acuérdense, cada persona que va allá, va con un propósito (…) entonces, mis amores, apoyemos eso, el propósito que tiene cada persona”,

dando a entender que el apoyo del público a los participantes es clave para su rendimiento dentro de la casa.