Él es Juan Pablo Restrepo, el hombre que sorprendió a Manuela Gómez en La casa de los famosos

Tras la pedida de mano de Manuela Gómez, las preguntas entre los internautas han aumentado. En redes ha crecido el interés por saber acerca de la vida de Juan Pablo Restrepo, actual pareja de la participante de La casa de los famosos.

¿Quién es Juan Pablo Restrepo, prometido de Manuela Gómez?

Juan Pablo Restrepo, conocido popularmente como "JP Gringo", se describe a sí mismo como una figura polifacética. Se trata de un hombre que ha ganado gran notoriedad en Colombia, no solo por su talento artístico, sino por su relación con la empresaria Manuela Gómez.

Su faceta como "JP Gringo" es la más conocida en redes sociales. Bajo este nombre, se desempeña como creador de contenido dedicado al humor, cantante e imitador.

Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez / (Foto de Freepik)

Gringo se ha especializado en el género popular (despecho), realizando tributos a grandes artistas como Darío Gómez. En varias ocasiones ha destacado que su apodo viene de su habilidad para mezclar su estilo con una imagen moderna.

¿Cuál es la historia de Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo?

La historia entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo (JP Gringo) ha pasado por varias etapas públicas, desde el inicio de su relación hasta su reciente compromiso en televisión nacional.

La historia de Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo / (Foto del Canal RCN)

Hicieron pública su relación en 2023. Aunque al inicio mantuvieron discreción, pronto empezaron a compartir su día a día. En su momento, Juan contestó a quienes sugerían que era una estrategia de "marketing", defendiendo la autenticidad del vínculo.

A principios de 2024, anunciaron que estaban esperando a su primera hija. Samantha nació a mediados de ese año. Durante el embarazo, Manuela compartió que fue un proceso complejo emocionalmente, aunque ambos se mostraron unidos.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Manuela Gómez?

La propuesta de matrimonio de Manuela Gómez fue un evento muy emotivo que ocurrió el 10 de febrero de 2026 durante la tercera temporada del reality La casa de los famosos.

Todo sucedió mediante la dinámica de ‘congelados’. Mientras los participantes debían permanecer inmóviles por orden de "El Jefe", Juan Pablo ingresó a la casa cargando a su hija, Samantha.

Al acercarse a Manuela, Restrepo le dedicó unas palabras de motivación a su pareja y, mientras se arrodillaba sosteniendo a su hija, le propuso matrimonio.

Piénsalo. No tienes que dar una respuesta ya

El momento fue sellado con la entrega del anillo frente a las cámaras y sus compañeros. Debido a la emoción del encuentro con su pareja y su hija, Manuela no logró cumplir estrictamente con la regla de permanecer "congelada" y se movió.

Como consecuencia, "El Jefe" le impuso un castigo, enviándola directamente a la placa de nominados de la quinta semana.