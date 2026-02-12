Hijo de Luisa Fernanda W sufrió lesiones en el rostro por picadura de mosquito: explicó la gravedad
Luisa Fernanda W reveló impactantes imágenes de su hijo menor Domenic completamente afectado por las picaduras en su rostro.
La reconocida creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W sorprendió en las últimas horas al compartir un corto audiovisual en el que enseñó cómo se encontraba el rostro de su hijo tras ser picado por varios mosquitos para explicar la gravedad del asunto.
¿Cómo luce el rostro de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W, tras ser alérgico a las picaduras de mosquito?
Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W se pronunció frente a las constantes críticas que recibió al compartir con anterioridad que se había comunicado con el doctor porque su hijo menor había sufrido de picaduras de mosquitos, situación que muchos calificaron de “exagerada”.
Ante los señalamientos, la creadora de contenido decidió enseñar un video de cómo se encontraba el rostro de su pequeño hijo al ser picado por mosquitos, dejando en evidencia que tenía varias zonas hinchadas, entre esas orejas y mejillas, de manera pronunciada, para mencionar que no se trataban de simples picaduras sino de una reacción alérgica a ellas.
¿Domenic, hijo de Luisa Fernanda W, es alérgico a las picaduras de mosquitos?
Según explicó Luisa Fernanda W, tanto ella como sus hijos tienen una alergia a los zancudos que médicamente es llamada síndrome de Skeeter, una reacción alérgica a las picaduras de estos insectos que atacan la piel de las personas.
La creadora de contenido mencionó que desde el nacimiento de sus hijos siempre ha tomado decisiones frente a esta alergia con acompañamiento médico debido a que no le gusta automedicarlos o aplicarles ningún producto sin contar con la perspectiva de su pediatra.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"Una picadura de mosquitos puede ser delicada, entonces a mí no me gusta aplicarles cualquier cosa a mis hijos. Me gusta llamar al pediatra y preguntarle... porque automedicarlos no, y más por lo alérgicos que somos; mi hijo tenía la cara hinchada por las picaduras”, mencionó la creadora de contenido sobre lo sucedido con su hijo y una situación que está normalizada entre las personas.