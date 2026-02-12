Hijo de Luisa Fernanda W sufrió lesiones en el rostro por picadura de mosquito: explicó la gravedad

La reconocida creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W sorprendió en las últimas horas al compartir un corto audiovisual en el que enseñó cómo se encontraba el rostro de su hijo tras ser picado por varios mosquitos para explicar la gravedad del asunto.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

¿Cómo luce el rostro de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W, tras ser alérgico a las picaduras de mosquito?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W se pronunció frente a las constantes críticas que recibió al compartir con anterioridad que se había comunicado con el doctor porque su hijo menor había sufrido de picaduras de mosquitos, situación que muchos calificaron de “exagerada”.

Así quedó el rostro del hijo de Luisa tras fuerte alergia. (Foto Canal RCN).

Ante los señalamientos, la creadora de contenido decidió enseñar un video de cómo se encontraba el rostro de su pequeño hijo al ser picado por mosquitos, dejando en evidencia que tenía varias zonas hinchadas, entre esas orejas y mejillas, de manera pronunciada, para mencionar que no se trataban de simples picaduras sino de una reacción alérgica a ellas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

¿Domenic, hijo de Luisa Fernanda W, es alérgico a las picaduras de mosquitos?

Según explicó Luisa Fernanda W, tanto ella como sus hijos tienen una alergia a los zancudos que médicamente es llamada síndrome de Skeeter, una reacción alérgica a las picaduras de estos insectos que atacan la piel de las personas.

Luisa mostró el impactante estado del rostro de su hijo tras alergia por mosquitos. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido mencionó que desde el nacimiento de sus hijos siempre ha tomado decisiones frente a esta alergia con acompañamiento médico debido a que no le gusta automedicarlos o aplicarles ningún producto sin contar con la perspectiva de su pediatra.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo