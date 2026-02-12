Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rafaella Chávez sufrió fuerte lesión en el rostro tras accidente doméstico

Rafaella Chávez publicó imágenes de las heridas en su rostro y, entre lágrimas, relató lo ocurrido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Rafaella Chávez preocupa tras sufrir fuerte lesión facial en su hogar
Rafaella Chávez preocupa tras sufrir fuerte lesión facial en su hogar. (Foto referencia Freepik).

Rafaella Chávez sorprendió a sus seguidores al reaparecer entre lágrimas en sus redes sociales mientras enseñaba notables heridas en su rostro. La joven cantante explicó lo ocurrido, dejando claro que todo se trataba de un accidente doméstico.

¿Qué le pasó en el rostro a Rafaella Chávez?

Con una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Rafaella Chávez se mostró afectada tras sufrir un accidente doméstico que dejó su rostro con una gran lesión.

La joven cantante comentó que durante su jornada de descanso se encontraba lavando ropa y que al intentar descolgar una prenda que consta de un pantalón tacón esta cayó sobre su rostro ocasionando una fuerte lesión al costado de su nariz.

"La cosa más inesperada que puede pasar me pasó a mí: yo estaba lavando ropa, yo tengo esta bobada que es un pantalón tipo tacón, y los tenía colgados porque los acaba de usar hacer poco, estaba intentando bajarlos y me cayó este tacón en la nariz”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Rafaella Chávez al enterarse de su accidente doméstico?

Chávez mencionó que sintió un fuerte dolor al recibir el impacto y pidió ayuda a sus seguidores para que la ayudaran compartiendo remedios caseros que la ayudaran a cicatrizar rápidamente.

“No les puedo explicar el dolor que sentí y la impotencia que tengo”.

El accidente ocurrió pocos días antes de que la joven celebrara un nuevo año más de vida, y de su celebración de cumpleaños.

Así mismo, Rafaella hizo un llamado a la calma al recibir decenas de mensajes por parte de sus seguidores, quienes habrían quedado preocupados al verla llorando mientras enseñaba la lesión en su rostro.

"Hay muchas personas preocupaditas, y no es mi intención. Gracias de verdad por esos mensajitos", mencionó la joven artista.

Pese al incidente, Chávez se ha mostrado disfrutando de su cumpleaños en un paradisíaco lugar, tranquilizando así a quienes estaban inquietos por su estado.

