Westcol reaccionó por videos que revelan el precio real de su ropa

Un seguidor publica a diario el valor de la ropa de Westcol. El streamer respondió y pidió que digan los precios reales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Westcol mostró su molestia por los videos que analizan sus looks y aseguran cuánto cuestan sus accesorios.
Westcol mostró su molestia por los videos que analizan sus looks y aseguran cuánto cuestan sus accesorios. Foto/AFP: Tommaso Boddi

Westcol manifestó su molestia frente a un seguidor que, según explicó, se ha dedicado a analizar diariamente cada uno de los atuendos que utiliza, detallando marcas y publicando el supuesto precio de camisetas, gorras, relojes y accesorios.

Aunque en internet es común que existan cuentas dedicadas a desglosar los looks de celebridades e influenciadores, en este caso el streamer dejó claro que la situación ya le incomoda.

¿Por qué a Westcol le molesta que publiquen el precio de su ropa?

El influencer aseguró que el problema no es que hablen de su estilo o que comenten las marcas que utiliza, sino que, según él, los valores que difunden no corresponden a la realidad.

En su opinión, algunas cifras estarían muy por debajo del precio real de las prendas y accesorios, lo que, desde su perspectiva, minimiza el esfuerzo que le ha costado adquirirlos.

Westcol explicó que muchas de esas piezas representan años de trabajo constante en el mundo digital y por eso, considera que reducir su valor económico sería una forma de restarle mérito a lo que ha construido.

¿Es invasión o parte de la exposición pública de Westcol?

La polémica también abrió un debate interesante entre sus seguidores, pues algunos opinan que, al ser una figura pública que comparte gran parte de su vida en redes sociales, este tipo de análisis sobre su vestuario forma parte natural del ecosistema digital.

Westcol compartió en stream qué considera fundamental para crecer económicamente.
Westcol mostró su molestia por los videos que analizan sus looks. Foto AFP/Tommaso Boddi/Freepik

Otros, en cambio, consideran que rastrear y publicar precios a diario puede cruzar la línea hacia una exposición innecesaria.

En el entorno actual, donde el lujo y el estilo se convierten en contenido viral, existen perfiles dedicados exclusivamente a investigar cuánto cuesta lo que llevan artistas, deportistas y creadores de contenido.

¿Qué fue lo que pidió Westcol directamente?

Lejos de solicitar que dejen de hacer esos videos, Westcol lanzó una sugerencia clara, si van a continuar creando ese tipo de contenido, que publiquen cifras correctas.

En otras palabras, pidió que el análisis sea más preciso y no subestime el valor real de sus prendas y accesorios.

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol
Westcol aseguró que muchas de sus adquisiciones son fruto de años de esfuerzo y trabajo.(Foto: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP)

Su respuesta dejó ver que, más que incomodidad por mostrar precios elevados, lo que le afecta es que se distorsione la información, pues para él, la narrativa debe ser coherente con la realidad y con el esfuerzo invertido en su carrera.

