Norma Nivia y Mateo Varela desatan rumores de embarazo tras eufórico video

Norma Nivia y Mateo Varela sorprendieron a sus fanáticos con un curioso video que desató rumores de embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Norma Nivia y Mateo Varela esperan bebé? Video desata rumores
¿Norma Nivia y Mateo Varela esperan bebé? Video desata rumores. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida pareja conformada por Norma Nivia y Mateo Varela, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, desató rumores de embarazo tras compartir con sus fanáticos un eufórico video en el que se mostraron muy emocionados.

¿Norma Nivia y Mateo Varela serán papás?

En la noche del pasado miércoles 11 de febrero Norma Nivia y Mateo Varela sorprendieron a sus cientos de seguidores con un corto audiovisual que levantó sospechas de un posible embarazo, al menos así lo interpretaron algunos internautas.

Eufórico video de Norma Nivia y Mateo Varela enciende rumores de embarazo
Eufórico video de Norma Nivia y Mateo Varela enciende rumores de embarazo. (Foto Canal RCN).

Y es que según se puede ver en el audiovisual, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia segunda temporada habría recibido una noticia que los alegró enormemente y que no pudieron evitar compartir con sus fanáticos, al menos su reacción al enterarse de ella.

Pues sin dar muchos detalles, ambos se mostraron felices saltando mientras se abrazaban y besaban, además de acompañar el audiovisual con un emotivo mensaje que fue compartido por medio de las historias de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

"Gracias, la vida es maravillosa con nosotros".

Sin embargo, vale la pena destacar que la pareja no ha revelado mayores detalles sobre lo que realmente celebraban, por lo que se desconoce si estarían esperando a su primer hijo juntos o si se trata de un proyecto personal o laboral que los tiene emocionados.

Por lo pronto, sus seguidores tendrán que esperar a un nuevo pronunciamiento de la pareja que revele más detalles de su inesperada celebración.

¿Mateo Varela y Norma Nivia viven juntos?

Luego de que ambos participantes fueran eliminados de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la pareja decidió dar un paso más en su relación al decidir compartir el mismo hogar. Esto, luego de una serie de episodios que atravesaron juntos por situaciones que fueron cuestionadas por los internautas.

Desde entonces ambos han permanecido juntos conviviendo en el mismo espacio que hoy llaman su hogar.

Norma Nivia y Mateo Varela generan revuelo tras video lleno de emoción
Norma Nivia y Mateo Varela generan revuelo tras video lleno de emoción. (Foto Canal RCN).
