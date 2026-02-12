Psicofonías de Yeison Jiménez: experto asegura que el cantante intenta enviar un mensaje

John Barrera, investigador paranormal, reveló nuevos detalles de su supuesta comunicación con Yeison Jiménez, tras un mes de la muerte del cantante de música popular, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

¿Yeison Jiménez ha intentado comunicarse con su familia desde el más allá?

Desde el pasado 25 de enero, Barrera ha estado compartiendo cortos fragmentos de una sesión de aproximadamente hora y media en la que, según él, recopiló material probatorio de una supuesta comunicación con el fallecido artista Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Desde entonces, el investigador paranormal ha ido ganando popularidad en redes sociales, al punto de conceder una entrevista a un medio digital en la que reveló nuevos detalles sobre su investigación en este caso.

De acuerdo con Barrera, Yeison Jiménez se encontraría en un periodo de confusión que lo estaría impulsando a intentar comunicarse con sus seres queridos a través de la Transcomunicación Instrumental, método que se realiza mediante una Spirit Box.

“Está en un periodo de confusión. Yo creo que él está buscando una última comunicación con sus seres queridos, si es posible, para lograr un descanso en algo relativo a su proceso de conciencia”, comentó el experto.

Asimismo, mencionó que la posible razón por la que el artista habría respondido a la sesión sería un remordimiento con el que partió tras su muerte, lo que no le permitiría avanzar.

“Él pudo haberse ido con un remordimiento y los remordimientos atrapan”, agregó.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeison Jiménez?

El icónico cantante de música popular Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el que cinco personas más perdieron la vida. Según reportes de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la avioneta del artista con matrícula N325FA colisionó en cuestión de minutos al no lograr alcanzar la altura necesaria para volar.

El registro confirmó además que la aeronave se encontraba al día con el cumplimiento de requisitos técnicos para su correcto funcionamiento, descartando así cualquier tipo de falla en la avioneta.