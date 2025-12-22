Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se pronunció tras operación de Yeferson Cossio, ¿qué dijo?

Tras el percance de salud que sufrió Yeferson Cossio, Yina Calderón se unió para expresar su apoyo al creador de contenido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón expresó su apoyo a Yeferson Cossio. Foto | Canal RCN.

Luego de que se conociera que Yeferson Cossiose encuentra atravesando un percance de salud delicado, sus seguidores han expresado su preocupación por el momento que está viviendo además de expresar sus más sinceros deseos de que todo salga bien.

A raíz de toda esta situación, varias personalidades del medio se han pronunciado para manifestarle todo su apoyo, una de ellas fue Yina Calderón, quien se unió para enviarle un sentido mensaje al influenciador.

"Ojalá todo salga muy bien Yeferson Cossio, recupérate", escribió la empresaria de fajas por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

El texto de Calderón, fue acompañado con una fotografía en la que ella recordó cierta ocasión en que la que coincidió con Cossio y Carolina Gómez, su novia.

Luego de la angustia que vivieron sus familiares y seres queridos, en las últimas horas la misma Cintia Cossio, hermana de la influencer, dio un parte de tranquilidad al contar que, afortunadamente todo salió muy bien.

"Bueno les cuento que 'yefito' ya está bien, ya está en observación, fuera de peligro, ya tengo el an0 relajado", señaló la también creadora digital en sus historias.

Cabe señalar que el video de Cintia, vino después de que el pasado 21 de diciembre ella misma informara en su cuenta personal que tuvo que viajar con urgencia a la ciudad en la que se encontraba Yeferson, tras enterarse que sufrió un percance de salud de manera repentina.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se pronunció tras operación de Yeferson Cossio. Foto | Canal RCN.

Según lo comentó el mismo creador digital, todo surgió debido a una falla cardiaca que lo llevó a ser atendido por el personal médico y a permanecer hospitalizado durante dos días en los que también estuvo acompañado de su novia Carolina Gómez.

“Llevo dos días hospitalizado, casi me muero, porque me falló el corazón…” escribió Cossio en sus historias.

Por ahorra, Cossio no se ha pronunciado frente a los hechos, por lo que se espera que en las próximas horas reaparezca para contar más detalles.

