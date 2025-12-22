Mariana Pajón habla sin filtros sobre su nueva vida como mamá tras el primer mes de Theo, ¿qué dijo?

La deportista Mariana Pajón rompió el silencio en la jornada del 22 de diciembre en donde se sinceró sobre cómo ha cambiado su vida tras el nacimiento de su hijo Theo.

¿Qué confesó Mariana Pajón tras el primer mes de su hijo Theo?

La vida de Mariana Pajón dio un giro tan profundo como luminoso con la llegada de su hijo Theo. La campeona olímpica, acostumbrada a los podios y a la disciplina extrema del alto rendimiento, hoy vive una etapa marcada por el amor, el aprendizaje diario y una nueva forma de entender el tiempo.

Mariana Pajón le dio la bienvenida a su primer hijo fruto de su matrimonio con Vincent Pelluard el pasado 28 de noviembre, pese a que lo anunció dos días después.

La deportista decidió contarles a sus seguidores cómo ha cambiado su vida y la de su pareja con la llegada de su primer bebé.

Nuestra vida estas últimas semanas en desorden.

Mariana Pajón reveló cómo ha sido su primer mes junto a Theo. (Foto de Mariana Pajón - Carl De Souza/AFP) (Foto del bebé Freepik)

¿Qué confesó Mariana Pajón sobre su primer mes como mamá?

El nacimiento de Theo fue, como ella misma lo describió, mágico. Los primeros instantes estuvieron llenos de emoción: el primer atardecer juntos y el regreso a casa marcaron el inicio de una rutina completamente distinta, en la que todo adquirió un nuevo significado.

Según la deportista, con el paso de los días llegaron las anécdotas propias de esta nueva etapa: las noches cortas, los consejos que se repiten como el famoso “duerman mientras duerme” y las largas caminatas que ahora hacen parte de su día a día. Theo se convirtió en el centro de todo, acompañándola a cada lugar y bajo la mirada atenta de la familia.

Sin embargo, Mariana no ha dejado de lado su esencia como deportista. Aunque su entrenamiento cambió, poco a poco volvió a subirse a la bicicleta, primero en recorridos cortos y luego retomando sensaciones, demostrando que la maternidad también puede convivir con su pasión por el deporte.



Mariana también dejó ver cómo fue ese primer viaje en avión junto a su bebé, algo que la marcó al poder disfrutar ahora de la compañía de su hijo en el aire.

Además, dejó ver cómo su hogar cambió desde lo estético como por ejemplo el color de las paredes hasta el aire que se respira en su casa en donde todos se adaptaron a la llegada de Theo, mostrando la conexión con su mascota.