Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Pajón habla sin filtros sobre su nueva vida como mamá tras el primer mes de Theo, ¿qué dijo?

Mariana Pajón revela cómo ha sido su primer mes como mamá tras el nacimiento de su primer hijo e hizo emotiva confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mariana Pajón se sinceró tras el nacimiento de Theo
Mariana Pajón contó lo que ha vivido tras el nacimiento de Theo . (AFP: Pablo VERA)

La deportista Mariana Pajón rompió el silencio en la jornada del 22 de diciembre en donde se sinceró sobre cómo ha cambiado su vida tras el nacimiento de su hijo Theo.

Artículos relacionados

¿Qué confesó Mariana Pajón tras el primer mes de su hijo Theo?

La vida de Mariana Pajón dio un giro tan profundo como luminoso con la llegada de su hijo Theo. La campeona olímpica, acostumbrada a los podios y a la disciplina extrema del alto rendimiento, hoy vive una etapa marcada por el amor, el aprendizaje diario y una nueva forma de entender el tiempo.

Mariana Pajón le dio la bienvenida a su primer hijo fruto de su matrimonio con Vincent Pelluard el pasado 28 de noviembre, pese a que lo anunció dos días después.

La deportista decidió contarles a sus seguidores cómo ha cambiado su vida y la de su pareja con la llegada de su primer bebé.

Nuestra vida estas últimas semanas en desorden.

Mariana Pajón enternece las redes sociales.
Mariana Pajón reveló cómo ha sido su primer mes junto a Theo. (Foto de Mariana Pajón - Carl De Souza/AFP) (Foto del bebé Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué confesó Mariana Pajón sobre su primer mes como mamá?

El nacimiento de Theo fue, como ella misma lo describió, mágico. Los primeros instantes estuvieron llenos de emoción: el primer atardecer juntos y el regreso a casa marcaron el inicio de una rutina completamente distinta, en la que todo adquirió un nuevo significado.

Según la deportista, con el paso de los días llegaron las anécdotas propias de esta nueva etapa: las noches cortas, los consejos que se repiten como el famoso “duerman mientras duerme” y las largas caminatas que ahora hacen parte de su día a día. Theo se convirtió en el centro de todo, acompañándola a cada lugar y bajo la mirada atenta de la familia.

Sin embargo, Mariana no ha dejado de lado su esencia como deportista. Aunque su entrenamiento cambió, poco a poco volvió a subirse a la bicicleta, primero en recorridos cortos y luego retomando sensaciones, demostrando que la maternidad también puede convivir con su pasión por el deporte.


Mariana también dejó ver cómo fue ese primer viaje en avión junto a su bebé, algo que la marcó al poder disfrutar ahora de la compañía de su hijo en el aire.

Además, dejó ver cómo su hogar cambió desde lo estético como por ejemplo el color de las paredes hasta el aire que se respira en su casa en donde todos se adaptaron a la llegada de Theo, mostrando la conexión con su mascota.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Yeferson Cossio habló de su estado de salid Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está el influenciador tras cirugía de corazón

Carolina Gómez se pronunció luego del procedimiento de corazón que le hicieron a Yeferson Cossio y mostró su reencuentro con él.

Blessd tomó decisión tras reencuentro de él con Karina García Blessd

Se reveló la decisión que tomó novia de Blessd tras su reencuentro con Karina García, ¿terminaron?

Manuela QM, novia de Blessd, tomó radical decisión tras el reencuentro entre el reguetonero y su ex, Karina García en evento con WestCol.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia. Yina Calderón

Yina Calderón se pronunció tras operación de Yeferson Cossio, ¿qué dijo?

Tras el percance de salud que sufrió Yeferson Cossio, Yina Calderón se unió para expresar su apoyo al creador de contenido.

Lo más superlike

Martín Elías Jr. recordó a su abuelo tras 12 años de su muerte Diomedes Díaz

Martín Elías Jr. reveló inédita foto suya junto a su abuelo Diomedes Díaz antes de su fallecimiento

Martín Elías Jr. decidió compartir uno de los últimos recuerdos que vivió junto a su abuelo Diomedes Díaz tras cumplirse 12 años de su fallecimiento.

Así luce la bebé de los Teletubbies en la actualidad Talento internacional

Sale a la luz cómo luce hoy la bebé que hacía de 'Sol' en los Teletubbies ¡Tiene 30 años!

Santiago Vargas, Carla Giraldo La casa de los famosos

¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn