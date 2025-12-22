Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Martín Elías Jr. reveló inédita foto suya junto a su abuelo Diomedes Díaz antes de su fallecimiento

Martín Elías Jr. decidió compartir uno de los últimos recuerdos que vivió junto a su abuelo Diomedes Díaz tras cumplirse 12 años de su fallecimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Martín Elías Jr. recordó a su abuelo tras 12 años de su muerte
Martín Elías Jr. recordó a Diomedes Díaz tras 12 años de su muerte. (Fotos Canal RCN)

Martín Elías Jr. hijo del fallecido cantante Martín Elías, no dejó pasar por desaperciba la fecha de aniversario de su abuelo Diomedes Díaz y le rindió un homenaje en sus redes.

Se cumplieron doce años del fallecimiento de Diomedes Díaz, leyenda del vallenato

La muerte de Diomedes Díaz, ocurrida el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar, marcó uno de los momentos más impactantes para la música vallenata y la cultura popular colombiana.

El cantautor guajiro falleció a los 56 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su residencia, según confirmaron las autoridades en ese momento.

Esta noticia en su momento consternó al mundo del vallenato y generó una ola de reacciones de tristeza y consternación entre seguidores y colegas.

Desde entonces, cada aniversario de su fallecimiento se ha convertido en una fecha de memoria y homenaje, en la que seguidores y familiares lo recuerdan.

Lily Díaz, hija de Diomedes defendió a su familia tras polémica con Dayana Jaimes
Se cumplen 12 años sin Diomedes Díaz. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la foto y homenaje de Martín Elías Jr. para su abuelo Diomedes Díaz?

El joven Martín Elías Jr. decidió rendirle un gran homenaje a su abuelo, el recordado 'Cacique de La Junta' en donde aseguró que a pesar de los años que han pasado lo sigue teniendo presente.

El cantante aseguró que su abuelo es una de sus mayores inspiraciones ahora en su carrera artística y también en su vida.

Martín junto a sus emotivas palabras desempolvó unas fotos inéditas suyas junto a él, unos de sus últimos recuerdos cuando estaba vivo.

12 años de tu despedida no, no, loco pero siempre estás y vivirás en nuestros corazones. Eres uno de mis mayores ejemplos y mi ídolo te amaré por siempre.

¿Qué otros homenajes le rindieron a Diomedes Díaz tras los 12 años de su partida?

Como es tradición cada 22 de diciembre, los llamados diomedistas se dieron cita en el cementerio Jardines del Ecce Homo, al norte de Valledupar, donde reposan los restos del cantautor guajiro.

El encuentro estuvo marcado por actos de respeto, memoria y gratitud hacia uno de los artistas más influyentes de la música colombiana. Asimismo, asistieron algunos familiares del 'Cacique' como Rosa Elvira Díaz y Elver Díaz.

La conmemoración incluyó una ceremonia religiosa, ofrendas florales y recorridos musicales por distintos barrios de la capital del Cesar, donde sus canciones volvieron a sonar como símbolo de que su voz sigue presente en el corazón del pueblo.

 

