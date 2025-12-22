Sale a la luz cómo luce hoy la bebé que hacía de 'Sol' en los Teletubbies ¡Tiene 30 años!

Una de las series animadas para niños de los años 90's y principios de los 2000 más recordadas es sin duda Teletubbies, la cual se renovó en 2022 para una nueva versión y que recientemente ha sido tendencia por cómo luce uno de sus actores en la actualidad.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Quién era la bebé hacía de 'Sol' en los Teletubbies?

Teletubbies se estrenó en 1997 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Dirigido a niños en edad preescolar, la serie presentaba a los personajes Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po, quienes vivían en un colorido mundo lleno de juegos, música y aprendizajes básicos.

Uno de sus elementos más recordados era el Sol con rostro de bebé, que aparecía al inicio y cierre de cada episodio.

Durante años, el misterioso 'Sol' de Teletubbies despertó la curiosidad de millones de niños que crecieron viendo el programa británico por saber quién era esa bebé que hacía este personaje.

Detrás de esa tierna sonrisa estaba Jessica Smith, quien fue grabada cuando apenas era una bebé y se convirtió, sin saberlo, en uno de los símbolos más reconocidos de la televisión infantil.

La bebé de los Teletubbies en la actualidad. (AFP: Michael loccisano y Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Cómo luce en la actualidad la bebé hacía de 'Sol' en los Teletubbies?

Hoy, tres décadas después, Jessica reapareció en redes sociales, generando una ola de nostalgia entre los seguidores del programa.

Las imágenes actuales no tardaron en viralizarse, pues muchos se sorprendieron al descubrir que aquella bebé ya es una mujer adulta, con una vida completamente alejada de la fama y con una gran familia.

Aunque su participación en Teletubbies fue esporádica, su imagen quedó marcada en la memoria colectiva de toda una generación. La revelación de su identidad y su apariencia actual confirmó que el Sol que iluminó la infancia de millones ya cumplió 30 años, desatando reacciones de asombro y comentarios llenos de recuerdos.

Las redes sociales se han llenado de comentarios en donde muchos han destacado el gran cambio físico de Jessica Smith, quien ahora luce una imagen madura, pero su mirada sigue brillando y provocando elogios.



Cabe recordar que, en 2022 Netflix, hizo una nueva versión de los Teletubbies de 26 capítulos, cada uno de duración de 12 minutos, este es un punto importante de resaltar, ya que, en su momento la serie tuvo más de 360 capítulos.