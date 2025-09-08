Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

A Jennifer Lopez le niegan la entrada a boutique en Turquía y así reaccionó

En Estambul, Jennifer Lopez fue detenida en la entrada de una boutique por exceso de aforo y su reacción dio la vuelta en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jennifer López celebró su cumpleaños 56 en Turquía en plena gira europea.
En Turquía, Jennifer López demostró que la elegancia también está en la actitud, incluso cuando no te dejan entrar. Randy Shropshire / Getty Images via AFP

Durante su paso por Turquía como parte de la gira europea Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez protagonizó un momento que rápidamente dio de qué hablar.

Artículos relacionados

¿Por qué le negaron a Jennifer López la entrada a una reconocida Boutique?

La intérprete de “Let’s Get Loud” se encontraba en Estambul, aprovechando un espacio libre en su agenda para recorrer algunas de las boutiques más exclusivas de la ciudad, sin embargo, su visita a una reconocida tienda de Chanel en el centro comercial no se dio como esperaba.

Jennifer Lopez durante su paso por Estambul recorrió boutiques exclusivas.
Jennifer Lopez vivió un momento inesperado en Turquía: le negaron el acceso a una boutique por exceso de aforo. | Foto: AFP: Robyn Beck

Pues al intentar ingresar al establecimiento fue detenida por el personal de seguridad, quienes le indicaron que no podía entrar porque la capacidad del lugar ya estaba completa.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Jennifer López al no poder ingresar en la tienda?

Lejos de mostrar molestia, la artista de 56 años escuchó la explicación y simplemente respondió: “OK, no hay problema”, retirándose con total tranquilidad, minutos después, los trabajadores del local notaron que se trataba de la superestrella y la invitaron a volver, pero Jennifer Lopez prefirió continuar su recorrido por otros lugares.

Su elección la llevó a visitar tiendas como Celine y Beymen, donde realizó compras que habrían alcanzado cifras de decenas de miles de dólares.

El gesto de la cantante, evitando cualquier confrontación, fue elogiado en redes sociales, donde muchos destacaron que no actuara con exigencias o aires de diva, pero el episodio también reavivó comentarios sobre la reputación de esa boutique en particular, que acumula en Google una baja calificación de los turistas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Jennifer López ante la situación?

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez visita Turquía en el marco de su gira actual, pues el pasado l 23 de julio se presentó en el Regnum Carya Resort Hotel y al día siguiente celebró allí su cumpleaños número 56.

el recorrido de compras de Jennifer Lopez que inició con un contratiempo.
Ni un episodio inesperado detuvo a Jennifer López en Estambul. Así fue su elegante reacción tras no poder entrar a una tienda. (Foto Ethan Miller / AFP)

Su tour llegará a su fin el 12 de agosto en Cerdeña, Italia, antes de que la artista regrese a Estados Unidos para el estreno de Kiss of the Spider Woman, su primera película musical dirigida por Bill Condon.

En la película inspirada en la obra de Broadway de 1993 y la novela de Manuel Puig, Lopez interpreta a Aurora, una diva de cine que aparece en las fantasías de un político interpretado por Diego Luna.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 2025. Carla Giraldo

Así respondió Carla Giraldo ante las críticas en redes: "Otro álbum para mis haters"

Carla Giraldo respondió con ironía a los comentarios sobre su romance y demostró que su felicidad no se negocia.

Yina Calderón, Karina García y La Toxi Costeña Yina Calderón

Yina Calderón rompe el silencio sobre Karina García y La Toxi Costeña, ¿qué dijo?

Yina Calderón habló sobre la relación entre La Toxi Costeña y Karina García después de su salida del reality.

La pequeña, aunque aún no habla, mostró su afinidad por la música de su padre, Jay Wheeler. Talento internacional

Jay Wheeler derrite las redes con un momento único junto a su hija

Jay Wheeler compartió un emotivo momento cantando con su hija, y el gesto robó el corazón de sus seguidores.

Lo más superlike

Raúl Ocampo, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Raúl Ocampo no se quedó callado y se sinceró tras la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity.

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Julián Daza presenta su nueva canción "Bendecidos" Talento nacional

Julián Daza presenta “Bendecidos”, un himno de la música popular: así suena

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos