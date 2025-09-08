A Jennifer Lopez le niegan la entrada a boutique en Turquía y así reaccionó

Durante su paso por Turquía como parte de la gira europea Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez protagonizó un momento que rápidamente dio de qué hablar.

¿Por qué le negaron a Jennifer López la entrada a una reconocida Boutique?

La intérprete de “Let’s Get Loud” se encontraba en Estambul, aprovechando un espacio libre en su agenda para recorrer algunas de las boutiques más exclusivas de la ciudad, sin embargo, su visita a una reconocida tienda de Chanel en el centro comercial no se dio como esperaba.

Jennifer Lopez vivió un momento inesperado en Turquía: le negaron el acceso a una boutique por exceso de aforo. | Foto: AFP: Robyn Beck

Pues al intentar ingresar al establecimiento fue detenida por el personal de seguridad, quienes le indicaron que no podía entrar porque la capacidad del lugar ya estaba completa.

¿Cuál fue la reacción de Jennifer López al no poder ingresar en la tienda?

Lejos de mostrar molestia, la artista de 56 años escuchó la explicación y simplemente respondió: “OK, no hay problema”, retirándose con total tranquilidad, minutos después, los trabajadores del local notaron que se trataba de la superestrella y la invitaron a volver, pero Jennifer Lopez prefirió continuar su recorrido por otros lugares.

Su elección la llevó a visitar tiendas como Celine y Beymen, donde realizó compras que habrían alcanzado cifras de decenas de miles de dólares.

El gesto de la cantante, evitando cualquier confrontación, fue elogiado en redes sociales, donde muchos destacaron que no actuara con exigencias o aires de diva, pero el episodio también reavivó comentarios sobre la reputación de esa boutique en particular, que acumula en Google una baja calificación de los turistas.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Jennifer López ante la situación?

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez visita Turquía en el marco de su gira actual, pues el pasado l 23 de julio se presentó en el Regnum Carya Resort Hotel y al día siguiente celebró allí su cumpleaños número 56.

Ni un episodio inesperado detuvo a Jennifer López en Estambul. Así fue su elegante reacción tras no poder entrar a una tienda. (Foto Ethan Miller / AFP)

Su tour llegará a su fin el 12 de agosto en Cerdeña, Italia, antes de que la artista regrese a Estados Unidos para el estreno de Kiss of the Spider Woman, su primera película musical dirigida por Bill Condon.

En la película inspirada en la obra de Broadway de 1993 y la novela de Manuel Puig, Lopez interpreta a Aurora, una diva de cine que aparece en las fantasías de un político interpretado por Diego Luna.