Así respondió Carla Giraldo ante las críticas en redes: "Otro álbum para mis haters"

Carla Giraldo, recordada por su espontaneidad dentro y fuera de la televisión, volvió a dejar claro que no teme decir lo que piensa, la actriz y presentadora de La Casa de los Famosos ha estado en el centro de comentarios y opiniones en redes sociales desde que hizo pública su relación con el fotógrafo y modelo Roberto Asís.

¿Cómo surgió la relación entre Carla Giraldo y Roberto Asís?

Tras su separación de Mauricio Fonnegra en 2024, Carla Giraldo ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, desde hace algunos meses, se le ha visto disfrutar de viajes y momentos especiales junto a Asís, compartiendo en cuentas fotos que reflejan su felicidad.

Carla Giraldo disfruta de un viaje a Marruecos junto a Roberto Asís y responde a las críticas con su característico humor. (Foto Canal RCN).

Uno de los destinos más recientes fue Marruecos, lugar que la antioqueña ya conocía por haber participado grabaciones anteriormente, sin embargo, la publicación de estas imágenes no pasó desapercibida.

¿Qué comentarios recibió Carla Giraldo tras sus publicaciones en Marruecos?

Muchas personas, incluidos colegas como Karen Martínez y Roberto Manrique, aplaudieron su alegría con mensajes y emojis de apoyo, también aparecieron voces críticas, entre los comentarios se encontraban observaciones sobre su apariencia física, insinuaciones sobre su peso y opiniones negativas sobre su romance.

Entre mercados, cenas privadas y paisajes de ensueño, Carla Giraldo demuestra que la felicidad está por encima de cualquier comentario. Foto | Canal RCN.

Fiel a su estilo directo, Carla Giraldo optó por no ignorar estos mensajes, y en algunas respuestas utilizó la ironía como escudo, llegando a contestar a un usuario que cuestionaba su vida.

¿Cómo respondió Carla Giraldo a las críticas en redes sociales?

Pero no se quedó ahí, en su más reciente publicación decidió ir un paso más allá y, con una buena dosis de sarcasmo, compartió un nuevo conjunto de fotografías junto a Roberto Asís bajo el título “Otro álbum para mis haters”, acompañado de un emoji con ojos en forma de corazón.

La publicación recibió reacciones positivas de figuras como Claudia Bahamón, Katherine Porto, Adria Marina, Erika Vélez y Catalina Robayo, además su pareja no tardó en comentar con varios corazones, mientras que su amiga cercana, la actriz Diana Ángel, le envió un mensaje de respaldo.

“A los haters no hay que dedicarles ni un segundo, son personas con las que uno nunca será ni amigo ni nada. Aquí solo amor para ti”.

En las imágenes, Carla mostró que la experiencia en Marruecos fue mucho más que una simple escapada romántica, además de relajarse bajo el sol junto a la piscina, la pareja disfrutó de recorridos por lugares emblemáticos, compras en coloridos mercados y cenas privadas.

Con su característico humor, Carla Giraldo dejó claro que las críticas no tienen lugar en su vida y que su energía está puesta en disfrutar el presente junto a quien la hace feliz.