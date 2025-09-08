Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así respondió Carla Giraldo ante las críticas en redes: "Otro álbum para mis haters"

Carla Giraldo respondió con ironía a los comentarios sobre su romance y demostró que su felicidad no se negocia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 2025.
Carla Giraldo presumió encantadoras fotos de sus vacaciones. Foto | Canal RCN.

Carla Giraldo, recordada por su espontaneidad dentro y fuera de la televisión, volvió a dejar claro que no teme decir lo que piensa, la actriz y presentadora de La Casa de los Famosos ha estado en el centro de comentarios y opiniones en redes sociales desde que hizo pública su relación con el fotógrafo y modelo Roberto Asís.

Artículos relacionados

¿Cómo surgió la relación entre Carla Giraldo y Roberto Asís?

Tras su separación de Mauricio Fonnegra en 2024, Carla Giraldo ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, desde hace algunos meses, se le ha visto disfrutar de viajes y momentos especiales junto a Asís, compartiendo en cuentas fotos que reflejan su felicidad.

Marruecos fue el escenario de un viaje romántico y lleno de estilo que Carla convirtió en una declaración de libertad.
Carla Giraldo disfruta de un viaje a Marruecos junto a Roberto Asís y responde a las críticas con su característico humor. (Foto Canal RCN).

Uno de los destinos más recientes fue Marruecos, lugar que la antioqueña ya conocía por haber participado grabaciones anteriormente, sin embargo, la publicación de estas imágenes no pasó desapercibida.

Artículos relacionados

¿Qué comentarios recibió Carla Giraldo tras sus publicaciones en Marruecos?

Muchas personas, incluidos colegas como Karen Martínez y Roberto Manrique, aplaudieron su alegría con mensajes y emojis de apoyo, también aparecieron voces críticas, entre los comentarios se encontraban observaciones sobre su apariencia física, insinuaciones sobre su peso y opiniones negativas sobre su romance.

Carla Giraldo disfruta de un viaje a Marruecos junto a Roberto Asís y responde a las críticas con su característico humor.
Entre mercados, cenas privadas y paisajes de ensueño, Carla Giraldo demuestra que la felicidad está por encima de cualquier comentario. Foto | Canal RCN.

Fiel a su estilo directo, Carla Giraldo optó por no ignorar estos mensajes, y en algunas respuestas utilizó la ironía como escudo, llegando a contestar a un usuario que cuestionaba su vida.

Artículos relacionados

¿Cómo respondió Carla Giraldo a las críticas en redes sociales?

Pero no se quedó ahí, en su más reciente publicación decidió ir un paso más allá y, con una buena dosis de sarcasmo, compartió un nuevo conjunto de fotografías junto a Roberto Asís bajo el título “Otro álbum para mis haters”, acompañado de un emoji con ojos en forma de corazón.

La publicación recibió reacciones positivas de figuras como Claudia Bahamón, Katherine Porto, Adria Marina, Erika Vélez y Catalina Robayo, además su pareja no tardó en comentar con varios corazones, mientras que su amiga cercana, la actriz Diana Ángel, le envió un mensaje de respaldo.

“A los haters no hay que dedicarles ni un segundo, son personas con las que uno nunca será ni amigo ni nada. Aquí solo amor para ti”.

 

En las imágenes, Carla mostró que la experiencia en Marruecos fue mucho más que una simple escapada romántica, además de relajarse bajo el sol junto a la piscina, la pareja disfrutó de recorridos por lugares emblemáticos, compras en coloridos mercados y cenas privadas.

Con su característico humor, Carla Giraldo dejó claro que las críticas no tienen lugar en su vida y que su energía está puesta en disfrutar el presente junto a quien la hace feliz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jennifer López celebró su cumpleaños 56 en Turquía en plena gira europea. Jennifer López

A Jennifer Lopez le niegan la entrada a boutique en Turquía y así reaccionó

En Estambul, Jennifer Lopez fue detenida en la entrada de una boutique por exceso de aforo y su reacción dio la vuelta en redes.

Yina Calderón, Karina García y La Toxi Costeña Yina Calderón

Yina Calderón rompe el silencio sobre Karina García y La Toxi Costeña, ¿qué dijo?

Yina Calderón habló sobre la relación entre La Toxi Costeña y Karina García después de su salida del reality.

La pequeña, aunque aún no habla, mostró su afinidad por la música de su padre, Jay Wheeler. Talento internacional

Jay Wheeler derrite las redes con un momento único junto a su hija

Jay Wheeler compartió un emotivo momento cantando con su hija, y el gesto robó el corazón de sus seguidores.

Lo más superlike

Raúl Ocampo, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Raúl Ocampo no se quedó callado y se sinceró tras la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity.

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Julián Daza presenta su nueva canción "Bendecidos" Talento nacional

Julián Daza presenta “Bendecidos”, un himno de la música popular: así suena

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos