Hija de Epa Colombia enternece las redes con poderoso mensaje dedicado a su madre

A través de las redes sociales de Epa Colombia, se compartió una enternecedora imagen de su hija.

Artículos relacionados Paola Rey Paola Rey anunció su separación de Juan Carlos Vargas tras 15 años de matrimonio

¿Cuál es la imagen de la hija de Epa Colombia?

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, compartió tiernas imágenes de su hija, Daphne Samara. En ellas, la niña luce una camiseta en apoyo a Epa Colombia, quien actualmente se encuentra en la cárcel.

La prenda lleva impresa la frase “mujer valiente, fuerte y admirable”, acompañada de una foto de Epa Colombia como fondo.

La publicación rápidamente generó una ola de reacciones entre los seguidores. Comentarios como “qué linda”, “apoyo total para Epa” y “esa camiseta tiene todo que ver” fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

¿Qué pasará con el caso de Epa Colombia?

La Corte Suprema de Justicia ratificó que Daneidy Barrera Rojas permanecerá en la cárcel El Buen Pastor.

Según se indicó, Daneidy habría excedido los límites normativos de la protesta social, recurriendo a actos indebidos que afectaron bienes públicos.

Artículos relacionados Paola Rey Estas han sido las parejas de Paola Rey que marcaron su vida a lo largo de los años

¿Cuántos años va a estar Epa Colombia en la cárcel?

Durante el proceso, se determinó que Daneidy deberá cumplir una condena de 5 años y 2 meses de prisión, pagar una multa equivalente a 492,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes y afrontar la inhabilidad para ejercer cargos públicos o desempeñarse como influenciadora durante el mismo periodo.

Por su parte, la creadora de contenido informó que ya ha realizado dos pagos. Uno de 50 millones de pesos a una aseguradora y otro de 7 millones a Recaudos Bogotá y se dijo que se encuentra en negociaciones con el sistema público de TransMilenio para así reparar los 360 millones de pesos.