Jhonny Rivera sorprende al revelar cuánto tiempo lleva sin tomar licor

Jhonny Rivera compartió en sus historias de Instagram que, a pesar de lo que muchos imaginan sobre su estilo de vida, llevaba un año completo sin tomar licor.

La revelación se dio mientras contaba cómo había celebrado, junto a su equipo de trabajo, un fin de semana de tres conciertos consecutivos y los logros que ha cosechado en lo corrido del 2025.

Aunque esa noche decidió brindar con una botella de tequila, aclaró que no es algo habitual en él y que mantiene una relación muy moderada con el alcohol.

¿Qué llevó a Jhonny Rivera a romper su año sin beber?

En su relato, Jhonny detalló que la ocasión lo ameritaba y después de varios días intensos de presentaciones exitosas y de un balance anual que considera uno de los mejores de su carrera, quiso compartir un momento de alegría con las personas que lo acompañan detrás del escenario.

Para él, no se trataba de una simple salida o una fiesta desbordada, sino de un espacio para agradecer y reconocer el trabajo en equipo que ha sido fundamental en su crecimiento profesional.

Aun así, dejó claro que no es un hábito que haya retomado, su decisión de mantenerse un año completo sin licor nació de un deseo de cuidarse, mantenerse enfocado y evitar los excesos que suelen rodear el ambiente de la música popular.

¿Por qué Jhonny Rivera evita verse en estado de embriaguez?

Jhonny Rivera fue enfático al afirmar que nunca se ha sentido cómodo viéndose borracho, para él, la imagen pública y la responsabilidad con su audiencia son esenciales, y considera que perder el control no refleja la disciplina con la que ha construido su carrera.

Jhonny Rivera aseguró que prefiere festejar con buena comida y momentos tranquilos, lejos de las borracheras. (Foto Canal RCN).

Explicó que normalmente prefiere reuniones alrededor de una buena comida, especialmente un asado, que para él simboliza unión, tranquilidad y un espacio saludable para conversar y relajarse.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jhonny Rivera a su sinceridad?

Muchos seguidores destacaron su transparencia y aplaudieron que hablara abiertamente sobre un tema que suele normalizarse en el entorno artístico, otros celebraron su capacidad de equilibrio y su forma consciente de manejar la fama sin perder la esencia.

Jhonny Rivera contó por qué dejó de tomar licor durante un año… y su razón sorprendió a todos. Foto | Canal RCN.

Con esta confesión, Jhonny Rivera no solo mostró una parte poco conocida de su vida personal, sino que envió un mensaje sobre los límites, la disciplina y el autocuidado.