Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera sorprende al revelar cuánto tiempo lleva sin tomar licor

Jhonny Rivera contó que completó un año sin beber licor y explicó cómo prefiere celebrar sus triunfos lejos de los excesos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jhonny Rivera
Jhonny Rivera contó la verdad sobre su consumo del alcohol. Foto Canal RCN

Jhonny Rivera compartió en sus historias de Instagram que, a pesar de lo que muchos imaginan sobre su estilo de vida, llevaba un año completo sin tomar licor.

La revelación se dio mientras contaba cómo había celebrado, junto a su equipo de trabajo, un fin de semana de tres conciertos consecutivos y los logros que ha cosechado en lo corrido del 2025.

Aunque esa noche decidió brindar con una botella de tequila, aclaró que no es algo habitual en él y que mantiene una relación muy moderada con el alcohol.

Artículos relacionados

¿Qué llevó a Jhonny Rivera a romper su año sin beber?

En su relato, Jhonny detalló que la ocasión lo ameritaba y después de varios días intensos de presentaciones exitosas y de un balance anual que considera uno de los mejores de su carrera, quiso compartir un momento de alegría con las personas que lo acompañan detrás del escenario.

 

Para él, no se trataba de una simple salida o una fiesta desbordada, sino de un espacio para agradecer y reconocer el trabajo en equipo que ha sido fundamental en su crecimiento profesional.

Aun así, dejó claro que no es un hábito que haya retomado, su decisión de mantenerse un año completo sin licor nació de un deseo de cuidarse, mantenerse enfocado y evitar los excesos que suelen rodear el ambiente de la música popular.

Artículos relacionados

¿Por qué Jhonny Rivera evita verse en estado de embriaguez?

Jhonny Rivera fue enfático al afirmar que nunca se ha sentido cómodo viéndose borracho, para él, la imagen pública y la responsabilidad con su audiencia son esenciales, y considera que perder el control no refleja la disciplina con la que ha construido su carrera.

Jhonny Rivera aseguró que prefiere festejar con buena comida y momentos tranquilos, lejos de las borracheras.
Jhonny Rivera aseguró que prefiere festejar con buena comida y momentos tranquilos, lejos de las borracheras. (Foto Canal RCN).

Explicó que normalmente prefiere reuniones alrededor de una buena comida, especialmente un asado, que para él simboliza unión, tranquilidad y un espacio saludable para conversar y relajarse.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jhonny Rivera a su sinceridad?

Muchos seguidores destacaron su transparencia y aplaudieron que hablara abiertamente sobre un tema que suele normalizarse en el entorno artístico, otros celebraron su capacidad de equilibrio y su forma consciente de manejar la fama sin perder la esencia.

Jhonny Rivera contó por qué dejó de tomar licor durante un año… y su razón sorprendió a todos.
Jhonny Rivera contó por qué dejó de tomar licor durante un año… y su razón sorprendió a todos. Foto | Canal RCN.

Con esta confesión, Jhonny Rivera no solo mostró una parte poco conocida de su vida personal, sino que envió un mensaje sobre los límites, la disciplina y el autocuidado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera mostró la vieja moto que cambió su vida y nadie lo sabía. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera mostró cual fue su primera moto ¡aún la conserva!

Jhonny Rivera reveló el valor sentimental de la moto con la que trabajó como domiciliario en Bogotá antes de alcanzar la fama.

JLO impresiona por su figura. Jennifer López

Jennifer López impacta con su físico tonificado a los 56 años y causa furor en redes sociales

Jennifer López deslumbra con su figura tonificada a los 56 años, causando admiración entre millones de seguidores.

Bad Bunny volvió al número uno: su álbum Debí tirar más fotos lo llevó a recuperar el trono mundial en Spotify. Bad Bunny

Bad Bunny le quitó la corona a Taylor Swift como el artista más escuchado del año

Bad Bunny retomó el puesto número uno como el artista más escuchado de Spotify en 2025, impulsado por el éxito global.

Lo más superlike

Valentina Taguado sorprende con su mensaje a Cintia Cossio. Valentina Taguado

Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado compartió una imagen con Cintia Cossio luego de la entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar?, generando emoción.

Gregorio Pernía y la tierna foto con su recién nacido tomando sol Gregorio Pernía

Gregorio Pernía comparte momento con su bebé con curiosa reflexión: “situaciones que Dios pone”

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?

Astronomía Ciencia

Eventos astronómicos de diciembre de 2025: los últimos fenómenos que ocurrirán en el año

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad