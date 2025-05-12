¿Karina García es manipulada por su mánager? La influenciadora se cansó y contó la realidad

La influencer Karina García se encuentra en República Dominicana y recientemente decidió transmitir en vivo para hablar con sus seguidores, en un momento de la charla se refirió a su mánager.

¿Quién es el mánager de Karina García?

El mánager de Karina es su mejor amigo, quien se llama Deiby Colorado, y resulta que para algunos internautas puede que manipule a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

En ese sentido, la influenciadora paisa decidió hablar al respecto debido a que está yendo a distintos programas en el país extranjero cuando se pensaba que no lo iba a hacer, de modo que varios especularon que su mánager la obligó.

¿El mánager de Karina García la obliga a hacer cosas que no quiere?

De acuerdo con Karina García, su mánager no la obliga a nada porque ella toma sus propias decisiones; de hecho, remarcó que su mejor amigo la regaña por algunas acciones.

"Soy una persona que soy difícil de controlar, tengo mi personalidad, tomo mis propias decisiones, aunque ustedes piensen que soy una persona manipulable, no lo soy, mis amores, soy una persona con bastante carácter y él a mí no me obliga a hacer nada", puntualizó García.

¿Por qué Karina García está dando entrevistas en República Dominicana?

Asimismo, la modelo antioqueña explicó que está yendo a distintas entrevistas en República Dominicana porque no tiene otra opción, pues firmó un contrato que dado el caso en el que no lo cumpla tiene que pagar una significativa suma de dinero.

Al fin y al cabo, Karina García es consciente de que al ser una figura pública es necesario mantener su imagen vigente. En efecto, aunque en algunos programas han intentado hacerla quedar mal, ahora la influencer se defiende a capa y espada, pues justificó que no es la misma que, en un principio, conocieron cuando estuvo en el Canal RCN participando en La casa de los famosos Colombia 2025.

Todavía no se sabe cuándo la creadora de contenido volverá a Colombia, mientras tanto, en República Dominicana se encuentra con su hija mayor Isabella Vargas y su mánager Deiby Colorado.