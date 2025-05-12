Yina Calderón no se quedó callada al escuchar que La Toxi costeña habla mal de ella: así reaccionó

Yina Calderón ya volvió a Colombia y sorprendió porque lo primero que hizo fue ir a la peluquería para adoptar un nuevo look.

Ahora, la empresaria de fajas tiene una larga cabellera de color negro y dejó a atrás el look de pelo corto que se hizo en La casa de los famosos Colombia 2025.

Como era de esperarse, la empresaria llegó a hablar y opinar, así que reaccionó cuando le dijeron que su amiga La Toxi costeña estaría hablando mal de ella.

¿Qué respondió Yina Calderón cuando le dijeron que La Toxi costeña habla mal de ella?

Yina Calderón no pierde el tiempo y comenzó a transmitir en vivo en Colombia. Su hermana, la también influenciadora y abogada Juliana Calderón, le relató que el exmánager de La Toxi costeña dijo que estaría hablando mal de la empresaria, de modo que dio a conocer lo que piensa sobre eso.

Yina Calderón se enteró de aparente información sobre La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

El exmánager de La Toxi es Oswaldo y semanas atrás tuvieron altercados que fueron tendencia, de modo que Yina Calderón se fue en contra del hombre.

"El mismo que entró a visitarla, no le creo nada, porque este tipo cuando visitó a La Toxi costeña a La casa de los famosos fue a rob4r cámara, ver como ganaba protagonismo y favoritismo", sentenció.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Qué pidió Yina Calderón para creer que La Toxi costeña habla mal de ella?

Inclusive, Calderón expresó que si el exmánager de su amiga fue capaz de mencionar a los hijos de la artista, cualquier cosa podría suceder.

"Conmigo, hasta donde yo me he dado cuenta, La Toxi se ha portado bien. Que tiene su carácter, lo tiene, pero conmigo ha sido una bacana", añadió.

La Toxi costeña y Yina Calderón son amigas desde La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Para terminar, la polémica influenciadora comentó que hasta que no tenga pruebas, como, por ejemplo, un audio que ratifique la información de que la costeña habla mal de ella, hace caso omiso a este tema.

Artículos relacionados Karina García ¿Karina García es manipulada por su mánager? La influenciadora se cansó y contó la realidad

Yina Calderón se está adelantando de lo que ha estado ocurriendo en Colombia, puesto que la empresaria estaba en República Dominicana trabajando y aunque se pensaba que se iba a quedar en el país extranjero, decidió regresar a su hogar en Bogotá.