Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón no se quedó callada al escuchar que La Toxi costeña habla mal de ella: así reaccionó

Yina Calderón regresó a Colombia y se enteró de información sobre La Toxi costeña, así que no dudó en opinar y criticar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, La Toxi costeña
Yina Calderón no se quedó callada al escuchar que La Toxi costeña habla mal de ella | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón ya volvió a Colombia y sorprendió porque lo primero que hizo fue ir a la peluquería para adoptar un nuevo look.

Ahora, la empresaria de fajas tiene una larga cabellera de color negro y dejó a atrás el look de pelo corto que se hizo en La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados

Como era de esperarse, la empresaria llegó a hablar y opinar, así que reaccionó cuando le dijeron que su amiga La Toxi costeña estaría hablando mal de ella.

¿Qué respondió Yina Calderón cuando le dijeron que La Toxi costeña habla mal de ella?

Yina Calderón no pierde el tiempo y comenzó a transmitir en vivo en Colombia. Su hermana, la también influenciadora y abogada Juliana Calderón, le relató que el exmánager de La Toxi costeña dijo que estaría hablando mal de la empresaria, de modo que dio a conocer lo que piensa sobre eso.

Yina Calderón
Yina Calderón se enteró de aparente información sobre La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

El exmánager de La Toxi es Oswaldo y semanas atrás tuvieron altercados que fueron tendencia, de modo que Yina Calderón se fue en contra del hombre.

"El mismo que entró a visitarla, no le creo nada, porque este tipo cuando visitó a La Toxi costeña a La casa de los famosos fue a rob4r cámara, ver como ganaba protagonismo y favoritismo", sentenció.

Artículos relacionados

¿Qué pidió Yina Calderón para creer que La Toxi costeña habla mal de ella?

Inclusive, Calderón expresó que si el exmánager de su amiga fue capaz de mencionar a los hijos de la artista, cualquier cosa podría suceder.

"Conmigo, hasta donde yo me he dado cuenta, La Toxi se ha portado bien. Que tiene su carácter, lo tiene, pero conmigo ha sido una bacana", añadió.

La Toxi costeña, Yina Calderón
La Toxi costeña y Yina Calderón son amigas desde La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Para terminar, la polémica influenciadora comentó que hasta que no tenga pruebas, como, por ejemplo, un audio que ratifique la información de que la costeña habla mal de ella, hace caso omiso a este tema.

Artículos relacionados

Yina Calderón se está adelantando de lo que ha estado ocurriendo en Colombia, puesto que la empresaria estaba en República Dominicana trabajando y aunque se pensaba que se iba a quedar en el país extranjero, decidió regresar a su hogar en Bogotá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ayala Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

Miguel Ayala, contó en exclusiva para Buen día, Colombia, del Canal RCN, el momento exacto en el que lo rescataron.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación llena de ternura Greeicy

Greeicy sorprendió al revelar imágenes de su hijo, Kai: ¿ya mostró su rostro?

Greeicy Rendón enterneció a sus fans con fotos y videos de su hijo, Kai, revelando momentos felices junto a su hijo.

Yeferson Cossio comparte triste recuerdo. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio revive un recuerdo que revela un momento doloroso de su vida: "Mientras aún vivía"

Yeferson Cossio recordó a su padre con una foto de hace 7 años que generó nostalgia y apoyo en redes sociales.

Lo más superlike

Así es el álbum Panini del Mundial 2026 Selección Colombia

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

La nueva edición del álbum del Mundial de 2026 será el más grande y con mayor número de estampas en sus 55 años historia.

Shakira es criticada en redes por enviar mensaje en inglés a sus fans en Spotify Wrapped Shakira

Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?