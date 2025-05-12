Yina Calderón fue comparada con Karina García, ¿dos gotas de agua?

La empresaria de fajas, Yina Calderón, sorprendió recientemente tras su cambio de look, pues ahora luce con extensiones de color negro, siento notable su transformación la cual generó todo tipo de reacciones en redes sociales

¿Cuáles fueron los comentarios en la publicación de Yina Calderón?

En las horas de la mañana de este viernes 5 de diciembre, Yina Calderón publicó un carrusel de fotos en su cuenta oficial de Instagram, en donde lució su nuevo look con extensiones en su cabello.

El cambio de look de Yina Calderón que desató comparaciones con Karina García. (Foto: Canal RCN)

En las cuatro fotos compartidas por la polémica mujer, se le ve presumiendo con orgullo su transformación y esto, generó todo tipo de reacciones y comentarios de los usuarios de redes sociales.

Por un lado, algunos fanáticos de Calderón la llenaron de elogios por lo radiante que se ve tras su cambio de look y así mismo, le confesaron lo bonita que se ve con las extensiones, mientras que, por otro lado, también recibió comentarios negativos.

¿Por qué Yina Calderón fue comparada con Karina García?

En su publicación en Instagram, Yina Calderón dejó ver su gran cambio con las extensiones en su cabello y así como recibió comentarios admirando lo bella que se ve, también recibió opiniones fuertes por cómo luce ahora.

Uno de los comentarios que más llamó la atención en su publicación, es de una mujer que le escribió que “parecía una de Karina García”, pero al estilo de una aplicación en donde se compra cosas económicas.

Su opinión generó muchas reacciones de los fanáticos de la empresaria de fajas, quienes la defendieron criticando el aspecto de la mujer que le dejó el comentario, pues le respondieron que “cómo tenía el descaro de criticar”.

El comentario que comparó a Yina Calderón con Karina García y generó polémica. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón cuando la compararon con Karina García?

Yina Calderón recibió el apoyo de sus seguidores en los comentarios, quienes la defendieron por la crítica que recibió, sin embargo, ella mantiene en silencio su opinión al respecto y hasta el momento no ha manifestado nada, ni ha dado una contundente respuesta a la opinión de la mujer.

Sin embargo, sus fanáticos estarían esperando una respuesta de su parte, ya que ella es contundente al defenderse de las críticas que recibe a través de las redes sociales.