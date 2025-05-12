La familia de Falcao García vivió un aterrador intento de atraco: así ocurrió todo

El nombre de la familia de Falcao García se ha apoderado de las tendencias digitales en las últimas horas tras un momento de pánico que vivieron recientemente.

¿Qué le pasó a la familia de Falcao García?

La familia de Falcao García vivió momentos de pánico en Colombia tras ser sorprendida por un delincuente que intentó atracarlos y los amenazó con un arma de fuego.

La tranquilidad de un recorrido familiar terminó en segundos de terror para la familia de Falcao García por una vía en Chía, Cundinamarca. Michelle García Zárate, hermana de 'El Tigre' contó los detalles.

La hermana del '9' de Colombia contó que todo sucedió en medio de un trancón cuando se percataron de la actitud sospechosa de una persona.

"Pasa una moto y el tipo le saca una pistola (...) La moto como que sigue, ni se da cuenta, y el tipo viene hacia el carro donde estamos mi mamá y yo y nos apunta con la pistola".

Familia de Falcao García sufrió susto en Bogotá. (Foto de Raul Arboleda/AFP)

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Qué reveló hermana de Falcao García sobre lo sucedido?

Michelle contó que el hombre se les lanzó al frente de su vehículo y empezó a apuntarlos con un arma de fue*o.

Según la hermana de Falcao, su reacción fue acelerar de inmediato y todo se aparejó para que pudiese esquivarlo.

En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué paso, pero como que se despeja todo, yo acelero y venía una moto también que iba como a atropellar al ladrón entonces el man se retrocede y pudimos escapar", mencionó en la plataforma.

La joven aseguró que su mamá y ella sintieron que de no haber arrancado el hombre podría haberles disparad* o hasta hacerlas descender del vehículo.

Por poco nos pegan un tiro y pasa una tragedia o nos roban el carro. Por favor, cuídense. Estén muy pendiente de sus alrededores. No salgan solos, intenten no llevar cosas de valor, y oren mucho. La protección de Dios es real”, puntualizó.



Michelle aprovechó el momento también para dirigirse a sus seguidores sobre el caso de Jean Claude, un joven que fue asesin*do recientemente en medio de un atraco.

La hermana de Falcao aseguró que el lugar en donde el joven había perdido la vida era cerca a su lugar de vivienda.