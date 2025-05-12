Hijo de Giovanny Ayala sacó a la luz cómo se lo llevaron y lo peor que vivió

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, contó por primera vez detalles de su desaparición junto a su mánager Nicolás Pantoja, quienes fueron rescatados por el Gaula tras haber estado en una zona rural del Cauca, donde permanecían en una especie de campamento.

¿Qué dijo Miguel Ayala sobre cómo se los llevaron?

El joven relató en entrevista exclusiva con Buen Día, Colombia que inicialmente pensaron que se trataba de un atraco y narró cómo se los llevaron.

"Nos encerró un carro y se bajaron como cuatro tipos y nos dijeron 'pasen todo' y nos dijeron lo vamos a llevar a usted por hacer esto y por su papá, su hermano, usted, nos encerraron y nos llevaron a otro carro y luego al lugar, caminamos como 5 horas", dijo.

¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de Miguel Ayala?

Confesó que lo más angustiante para ellos fueron las noches, destacando que el ruido más suave era algo aterrador para ellos.

Asimismo, indicó que, siempre les recordaban que no podían intentar nada, pues les iría muy mal.

"Verbalmente hubo palabras que nos decían que si nos escapábamos nos iban a disp*rar y nosotros preferimos cooperar, siempre estuvimos muy juicioso", contó.

Asimismo, detalló que ahora valora mucho más la libertad y que está muy feliz de estar nuevamente con su familia, pues en algún momento pensó que no los volvería a ver.

De igual manera, agradeció a todos los internautas que lo apoyaron y le expresaron todo su cariño y oraciones para que pusiera estar en libertad pronto.

Tras su revelación, varios seguidores reaccionaron y destacaron lo felices que los hace saber que se encuentra bien y podrá celebrar estas fechas decembrinas tan importantes con su familia.

Por ahora, el joven siguen disfrutando de su regreso a su casa con su familia y dando a conocer más detalles de esta difícil experiencia y situación que se encuentra en investigación bajo las autoridades correspondientes.

Por su parte, el cantante Giovanny Ayala también se ha mostrado muy agradecido con Dios, el Gaula y sus seguidores que le estuvieron demostrando diariamente todo su apoyo en los momentos tan dolorosos que vivió.