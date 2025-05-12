Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz desata debate al revelar por qué se enamoró de José: “muchas se van del país”

Yaya Muñoz generó debate al afirmar que muchas colombianas buscan pareja en el exterior por falta de reconocimiento en su propio país.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿Qué comentarios recibió Yaya Muñoz sobre su afirmación de La Suprema?
Yaya Muñoz habla del 50/50 en su relación / (Foto de Buen día, Colombia)

Yaya Muñoz habló abiertamente sobre la forma en que, según ella, los hombres colombianos suelen relacionarse con las mujeres del país, generando una ola de reacciones que mezcló risas, debate y críticas.

Para ella las mujeres colombianas poseen cualidades admirables como la belleza, disciplina, honestidad y esfuerzo, pero, en su opinión, no siempre encuentran en su propio territorio hombres que las valoren como se merecen.

Esta idea fue el punto de partida para explicar por qué, a su juicio, muchas optan por construir su futuro sentimental fuera de Colombia.

¿Qué dijo exactamente Yaya Muñoz y por qué sus palabras causaron impacto?

Yaya aseguró que el hombre colombiano “no suele valorar” a las mujeres de su país y que, por esa razón, muchas terminan buscando oportunidades afectivas y personales en el exterior.

 

Lo expresó como una conclusión basada en su propia experiencia y en lo que ha observado en su entorno, mujeres talentosas, fuertes y dedicadas que no siempre reciben el respeto o la admiración que merecen.

Fue entonces cuando decidió poner su propia vida como ejemplo y contó que su relación con José Rodríguez funciona tan bien porque él tiene doble nacionalidad, colombiana y española.

Ese detalle, según narró, tiene un peso cultural importante, ya que él habría crecido bajo valores diferentes a los predominantes en muchos hombres colombianos.

¿Quién es José Rodríguez y qué papel jugó en la confesión de Yaya Muñoz?

Aunque José nació en Cali, su vida tomó otro rumbo cuando tenía tan solo tres años, edad a la que se trasladó a España con su familia.

Allí creció y adoptó gran parte de la cultura europea, un aspecto que Yaya destacó para reforzar su argumento, pues según ella, ese entorno moldeó su personalidad de una forma distinta a la de la mayoría de los hombres del país.

Yaya puso como ejemplo a su pareja, José Rodríguez, y avivó el debate cultural.
Para la creadora, ese contraste cultural explica por qué se siente respetada, cuidada y valorada en su relación actual.

¿Cómo reaccionaron los seguidores ante la opinión de Yaya Muñoz?

Muchos usuarios recibieron sus declaraciones con humor, afirmando que la creadora “solo estaba diciendo lo que muchos piensan”, y otros, en cambio, interpretaron su mensaje como una insinuación de interés personal, señalando que podía verse como un comentario clasista o interesado.

Yaya explicó por qué, según ella, muchas colombianas buscan pareja fuera del país.
Algunos defendieron la idea de que el reconocimiento y el buen trato no dependen del país de origen, sino de la educación y la experiencia personal, y otros coincidieron con Yaya y sostuvieron que las diferencias culturales sí influyen en la forma en que se construyen las relaciones sentimentales.

