Poncho Zuleta anunció su retiro con emotivas palabras: “desde el cielo seguiré cantando”

El icónico cantante vallenato Poncho Zuleta conmovió a su fanaticada al anunciar, durante su más reciente presentación en vivo, que su tiempo en las tarimas había terminado y que había llegado el momento de retirarse de los escenarios. Sin embargo, sus palabras generaron preocupación entre los asistentes, pues dio a entender que se sentía agotado.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Por qué el anuncio del retiro de Poncho Zuleta preocupó a su fanaticada?

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que Poncho Zuleta se dirigía a su público para anunciar que su tiempo en las tarimas ya había llegado a su fin y que tomaría un descanso definitivo de las presentaciones en vivo.

Sin embargo, sus palabras generaron preocupación porque fueron más allá al mencionar que, aunque ya no estará en los escenarios para deleitar a sus seguidores con sus icónicas canciones, seguirá cantando “desde el cielo” y que su legado en la tierra continuaría a través de sus hijos.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

“Ya me voy, ya me voy, se me acabó el tiempo, pero desde el cielo seguiré cantando, ahí quedan mis hijos, a ustedes muchas gracias. Ya, ya está bueno, la mejor aspirina de mi corazón son los aplausos de ustedes”.

Zuleta explicó que esta conversación ya la había tenido con sus familiares antes de compartirla públicamente y que ellos estaban de acuerdo con su decisión. Además, recordó con nostalgia a sus difuntos colegas Diomedes Díaz y Jorge Oñate, con quienes hizo historia en este género musical.

“Ya hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos y hermanos y ya es justo un retiro. Mis grandes colegas de la vida, que el público consideró que hubo 3 cantantes ortodoxos: Diomedes, Jorge Oñate y yo. Se murieron los dos y me quedé solo, huérfano, sosteniendo con grandeza la ortodoxia y siendo el guardián del vallenato”, dijo con nostalgia.

¿Cómo reaccionaron los fans de Poncho Zuleta a su retiro de los escenarios?

Los fans de Poncho Zuleta reaccionaron con una mezcla de nostalgia y angustia tras su sorpresivo anuncio de retiro. En redes sociales, varios internautas confesaron que el mensaje los conmovió hasta las lágrimas y que sintieron el peso emocional de sus palabras.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Giovanny Ayala y su hijo Miguel se reencontraron: el joven narró cómo vivió sus días en cautiverio

“Ahora sí me agua el ojito mi tío Poncho, la nostalgia de un hombre que le dio todo a esta vida y esta vida le dio de todo”, escribió un seguidor, mientras otros insistieron en que “que no diga eso, se va Zuleta y se va el vallenato”. Incluso hubo quienes le pidieron que no se despida aún, asegurando que “al maestro le falta camino por recorrer y unos cientos de parranditas más antes de partir”.