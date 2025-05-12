J Balvin habría aconsejado a Feid en pleno concierto, ¿es por Karol G?

El pasado sábado 29 de noviembre, el artista colombiano J Balvin dio un gran concierto en su ciudad natal, Medellín, lugar que fue testigo del espectáculo del cantante, quien estuvo acompañado por más de 20 invitados en tarima y precisamente, Feid , fue uno de ellos

¿Cuáles fueron las palabras de J Balvin para Feid?

J Balvin sacudió al público con invitados de lujos en su concierto y como era de esperarse, estuvo en tarima como muchos colegas del país, uno de ellos fue Feid, a quien conoce hace muchos años, ya que el artista ha sido uno de los compositores de sus más grandes éxitos.

Cuando Balvin invitó a Feid a la tarima, el cantante le dio unas palabras muy alentadoras, pues lo presentó diciendo una palabrota, expresando el gran artista que es su colega y, además, revelando la gran admiración que siente por él.

"Paciencia. Un aplauso para Salomón, que siempre está ahí representando", fueron las palabras de J Balvin para Feid.

¿Qué significan las palabras que J Balvin le dijo a Feid durante su concierto?

Al escuchar que J Balvin le expresó a Feid que “tuviera paciencia”, muchos de los usuarios en redes sociales se preguntaron la razón de estas palabras, pues no entendían a qué se estaba refiriendo.

El consejo de J Balvin a Feid en pleno concierto. (AFP/Valérie Macon)

Algunos creyeron que podrían ser por lo que estaría viviendo en su relación con Karol G, pero otros entendieron que se refería a que Feid debería tener esa paciencia como artista, ya que, tras varios años de luchar para ganar reconocimiento, ha logrado un gran éxito.

Entendiendo este contexto, Salomón ha sido el compositor de muchas canciones muy famosas de otros artistas del género, lo que lo ha llevado a ganar reconocimiento en la industria.

¿Las palabras de J Balvin para Feid podrían ser de Karol G?

Las palabras de J Balvin para Feid que fueron relacionadas con Karol G. (AFP/ David Becker -AFP/ Giorgio VIERA)

En los comentarios y opiniones de los internautas, varios fans de los artistas quisieron entender que las palabras de Balvin se tratarían sobre la situación que Feid estaría viviendo con Karol G, pues hace meses se ha rumoreado que los cantantes terminaron.

Es por esto que, los usuarios en redes afirmaron entre ellos que los paisas sí habrían terminado su relación y que, por eso, J Balvin lo habría aconsejado frente a todo el público en Medellín, pues mientras no se confirme qué pasó con Feid y Karol G, la opinión pública seguirá especulando sobre su relación.