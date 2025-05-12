Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin habría aconsejado a Feid en pleno concierto, ¿es por Karol G?

En su concierto en Medellín, J Balvin aconsejó a Feid y sus palabras fueron tomadas como un mensaje por su relación con Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El consejo de J Balvin a Feid en pleno concierto
Las palabras de J Balvin a Feid que desataron especulaciones. (AFP/ Jaime SALDARRIAGA - AFP/ Ethan Miller - AFP/ Tommaso Boddi)

El pasado sábado 29 de noviembre, el artista colombiano J Balvin dio un gran concierto en su ciudad natal, Medellín, lugar que fue testigo del espectáculo del cantante, quien estuvo acompañado por más de 20 invitados en tarima y precisamente, Feid , fue uno de ellos

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las palabras de J Balvin para Feid?

J Balvin sacudió al público con invitados de lujos en su concierto y como era de esperarse, estuvo en tarima como muchos colegas del país, uno de ellos fue Feid, a quien conoce hace muchos años, ya que el artista ha sido uno de los compositores de sus más grandes éxitos.

Artículos relacionados

Cuando Balvin invitó a Feid a la tarima, el cantante le dio unas palabras muy alentadoras, pues lo presentó diciendo una palabrota, expresando el gran artista que es su colega y, además, revelando la gran admiración que siente por él.

"Paciencia. Un aplauso para Salomón, que siempre está ahí representando", fueron las palabras de J Balvin para Feid.

¿Qué significan las palabras que J Balvin le dijo a Feid durante su concierto?

Al escuchar que J Balvin le expresó a Feid que “tuviera paciencia”, muchos de los usuarios en redes sociales se preguntaron la razón de estas palabras, pues no entendían a qué se estaba refiriendo.

Las palabras de J Balvin a Feid que desataron especulaciones
El consejo de J Balvin a Feid en pleno concierto. (AFP/Valérie Macon)

Algunos creyeron que podrían ser por lo que estaría viviendo en su relación con Karol G, pero otros entendieron que se refería a que Feid debería tener esa paciencia como artista, ya que, tras varios años de luchar para ganar reconocimiento, ha logrado un gran éxito.

Artículos relacionados

Entendiendo este contexto, Salomón ha sido el compositor de muchas canciones muy famosas de otros artistas del género, lo que lo ha llevado a ganar reconocimiento en la industria.

¿Las palabras de J Balvin para Feid podrían ser de Karol G?

El consejo de J Balvin para Feid
Las palabras de J Balvin para Feid que fueron relacionadas con Karol G. (AFP/ David Becker -AFP/ Giorgio VIERA)

En los comentarios y opiniones de los internautas, varios fans de los artistas quisieron entender que las palabras de Balvin se tratarían sobre la situación que Feid estaría viviendo con Karol G, pues hace meses se ha rumoreado que los cantantes terminaron.

Es por esto que, los usuarios en redes afirmaron entre ellos que los paisas sí habrían terminado su relación y que, por eso, J Balvin lo habría aconsejado frente a todo el público en Medellín, pues mientras no se confirme qué pasó con Feid y Karol G, la opinión pública seguirá especulando sobre su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ayala Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

Miguel Ayala, contó en exclusiva para Buen día, Colombia, del Canal RCN, el momento exacto en el que lo rescataron.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación llena de ternura Greeicy

Greeicy sorprendió al revelar imágenes de su hijo, Kai: ¿ya mostró su rostro?

Greeicy Rendón enterneció a sus fans con fotos y videos de su hijo, Kai, revelando momentos felices junto a su hijo.

Yeferson Cossio comparte triste recuerdo. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio revive un recuerdo que revela un momento doloroso de su vida: "Mientras aún vivía"

Yeferson Cossio recordó a su padre con una foto de hace 7 años que generó nostalgia y apoyo en redes sociales.

Lo más superlike

Así es el álbum Panini del Mundial 2026 Selección Colombia

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

La nueva edición del álbum del Mundial de 2026 será el más grande y con mayor número de estampas en sus 55 años historia.

Shakira es criticada en redes por enviar mensaje en inglés a sus fans en Spotify Wrapped Shakira

Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?