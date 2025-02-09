Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manelyk González confirmó reencuentro con Karina García, ¿cuándo será?

En las últimas horas, Manelyk González causó expectativa en redes sociales al revelar detalles de su viaje a Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk González reveló que habrá reencuentro con Karina García. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Manelyk González sorprendió en redes sociales al confirmar que habrá reencuentro con Karina García en las próximas semanas, anuncio que generó altas expectativas por parte de los seguidores de ambas figuras del entretenimiento.

¿Manelyk González regresará a Colombia? Esto dijo la influecer mexicana

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores al anunciar que pronto vendrá a Colombia y que, por su puesto planea encontrarse con Karina García, modelo con la que logró consolidar una gran amistad.

“Tengo que ir a Colombia porque es la pelea de Karina García oficial con doble LL al final”, fueron las palabras con las que la mexicana dejó claro su total apoyo a García en el torneo que se llevará a cabo el próximo mes en la capital del país.

Allí, la llamada ‘Reina de los realitys’, reiteró que “obviamente” vendrá para hacerle fuerza a la antioqueña mientras debuta en el ring de boxeo.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk González confirmó que estará en la pelea de Karina García . Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será la pelea de Karina García y Karely Ruiz?

La pelea entre Karely Ruiz y Karina García será el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el marco del evento Stream Fighters 4 en Bogotá, un evento organizado por el streamer Westcol que tendrá lugar el Coliseo MedPlus y será transmitido en vivo por la plataforma Kick.

Como era de esperarse, la noticia de la mexicana generó emoción entre sus fans y los de la paisa, quienes desde ya esperan ansiosos su encuentro, y elogiaron el gesto de venir a hacerle barra desde el público, lo cual para muchos es una muestra del cariño que hay entre las dos influenciadoras.

Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk González confirmó cuándo será el reencuentro con Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo fue la última vez que Manelyk González se reencontró con Karina García?

Cabe señalar que, González semanas atrás visitó Colombia, puntualmente Bogotá y Medellín para atender compromisos con la prensa, pero también para disfrutar de unos días junto a algunas personalidades de La casa de los famosos Colombia, entre ellas Karina García y Andrés Altafulla, quienes la recibieron en su casa.

Ahora, la modelo y actriz que también hizo parte de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN, volverá al país con toda la fe puesta en que Karina se llevará la victoria.

