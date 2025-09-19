Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así le quedó el pie a la Jesuu tras accidente de tránsito

La influenciadora la Jesuu mostró qué le pasó luego de su accidente de tránsito en su vehículo.

La Jesuu mostró su pie tras accidente de tránsito
La Jesuu enseña su pie tras accidente/Canal RCN

La influenciadora la Jesuumostró a sus millones de fanáticos cómo le quedó el pie luego de su accidente de tránsito en plena carretera.

¿Qué accidente tuvo la Jesuu?

La creadora de contenido reveló que estaba en su vehículo de color rojo, del que perdió el control en una curva luego de este se deslizara, según ella por la pintura de la carretera, la cual habían pintado hace pocos días y adicional a eso estaba lloviendo.

la jesuu en accidente de transito

Ella decidió irse directo al barranco para no caer al abismo, pero afortunadamente no pasó a mayores, pese a que su vehículo sí sufrió algunos daños.

¿Qué le pasó a la Jesuu?

La caleña mostró a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, un video en el que mostró cuando la sacaron del carro y solo su pie derecho sufrió un pequeño golpe tras el choque.

La Jesuu tras accidente de transito

Asimismo, aprovechó para enfocar su pie y enseñar cómo le quedó, mostrando su tobillo bastante inflamado.

"Afortunadamente gracias a Dios estoy bien, solo se hinchó el tobillo", señaló.

Indicó que fue lo único que le ocurrió aparte del shock del momento, pero agradeció a todos por la preocupación y el cariño que le han manifestado al respecto.

La Jesuu ya se encuentra en su casa en Cali descansando y siguiendo cuidados de su pie para recuperarse rápidamente.

Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha dado a conocer más detalles sobre su accidente, por el que preocupó a muchos.

Cabe destacar que, la Jesuu suele acaparar bastante la atención debido a su contenido en redes sociales sobre sus particulares ocurrencias, sus escenas de humor, sus viajes, sus fiestas y parte de su estilo de vida.

Asimismo, también ha recibido la admiración de muchos gracias a sus opiniones a diferentes situaciones de algunas personalidades de la farándula o sobre las críticas que suele recibir, entre las más recientes de la empresaria Yina Calderón, con quien tiene una gran rivalidad desde hace varios años y que creció tras la participación de La casa de los famosos Colombia.

