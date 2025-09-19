Yina Calderón hizo sorpresiva confesión sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri: "en qué me metí"

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri,continúa siendo tema de conversación, pues a un mes de llevarse a cabo el encuentro hay muchas expectativas por conocer quién se llevará la victoria.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

A través de una transmisión en vivo que hizo en las últimas horas Calderón, se sinceró con sus seguidores en su cuenta de Instagram y reveló cómo se siente a pocas semanas de cumplirse con la pel3a con Valdiri.

“Qué les puedo decir, yo les voy a confesar una cosa solo a la gente de Instagram, TikTok no, porque en TikTok yo soy saya, porque los de TikTok son más bravos, esa gente es como más odiosa, pero a veces si digo como en qué me metí”, fueron las palabras de la creadora de contenido.

Según lo comentó la controversial influenciadora, muchos no quisieran estar en sus zapatos el día del enfrentamiento, pues ni ella, ni su contrincante la tendrán fácil.

La confesión de Yina Calderón sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón tiene miedo de enfrentarse a Andrea Valdiri?

Y es que, tanto Yina como Andrea, han demostrado desde el día 1 su total compromiso y disciplina con este reto que asumieron juntas, pues desde entonces han presumido en redes sociales cómo ha sido el estricto proceso de preparación para luchar en el ring de boxeo, deporte que ha significado todo un aprendizaje para las dos.

Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Y aunque hace pocas semanas la empresaria de fajas causó revuelo al confirmar que no estaría en el torneo, finalmente dio a conocer que todo era mentira, pues pese a lo difícil que podría resultar, desfallecer antes del encuentro no era una opción, pues haría todo lo posible por dar la pel3ea hasta el último segundo.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Cabe mencionar que, la pele4 entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el evento Stream Fighters 4, que tendrá lugar en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

En el encuentro que es organizado por Westcol, también se enfrentarán Karina García y Karely Ruiz, confrontación que tiene a más de uno con altas expectativas.