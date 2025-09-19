Elianis Garrido lamenta sus procedimientos estéticos: “Me fracturó la nariz en tres pedazos”

La actriz y bailarina Elianis Garrido abrió su corazón en una entrevista, donde compartió experiencias personales difíciles y confesó que lamenta haberse hecho algunos procedimientos estéticos.

¿Qué dijo Elianis Garrido sobre su familia?

En la entrevista dada al podcast de Bravísimo sin tapujos, la actriz contó aspectos de su niñez en Barranquilla, los sacrificios de su familia y el camino que la llevó al mundo del entretenimiento en Colombia.

Recordó que su padre, ya en la tercera edad, trabajaba como ayudante en una carnicería desde la madrugada, mientras su madre aprovechaba los restos de carne para vender fritos en la entrada de la casa.

Con lo que obtenían, lograban cubrir gastos básicos y comprarle útiles escolares. Según relató, esas experiencias marcaron su carácter y sus valores.

La artista afirmó que nunca ocultó las dificultades que vivió y defendió a las familias trabajadoras que, como la suya, enfrentan estigmas sociales.

Aseguró que muchos colombianos comparten esa misma realidad y que hablar de sus orígenes no le genera vergüenza, sino orgullo.

¿Qué dijo Elianis Garrido sobre sus procedimientos estéticos?

Durante la entrevista, la bailarina contó que su primera intervención quirúrgica fue consecuencia de un episodio personal difícil, ya que un exnovio le fracturó la nariz, lo que la llevó a operarse.

“Yo mi nariz me la operé porque un exnovio, y esto creo que es primera vez que lo digo, me fracturó la nariz en tres pedazos”.

Garrido posteriormente, decidió realizarse un aumento de senos influenciada por los cánones de belleza de la época.

Hoy, con perspectiva, manifestó que se arrepiente de esa decisión. Explicó que, aunque en su momento consideró que el procedimiento la acercaba a un físico ideal, actualmente piensa que su cuerpo era perfecto y preferiría no haberse sometido a ninguna operación.

La reconocida actriz y presentadora también reflexionó sobre el paso del tiempo y el cuidado del cuerpo. Expresó su deseo de ser madre y aceptó los cambios que la maternidad podría traer.

Al mismo tiempo, Elianis Garrido señaló que recurriría a la medicina en caso de necesitarlo, con el objetivo de mantener una imagen saludable y activa.