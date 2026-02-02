Carla Giraldo sufrió percance aéreo para llegar a capítulo de La casa de los famosos

La gala de eliminación del 1 de febrero en el que se despidió Sofía Jaramillo de la competencia tuvo un curioso momento que los televidentes presenciaron en vivo.

La presentadora Carla Giraldo reveló en la tarde del 2 de febrero la razón por la que estuvo ausente en gran parte del capítulo del 1 de febrero.

La conductora del reality del Canal RCN compartió pruebas de la odisea que vivió para poder viajar desde Cartagena a Bogotá.

Estoy atrapada en Cartagena, mi vuelo me lo han movido 3 veces, yo llegaba ahorita a las 2 de la tarde, ya no y es noche de eliminación, Dios mío, podrían por favor prender una velita.

Carla Giraldo sufrió percance en la noche del 1 de febrero. (Foto: Canal RCN)

Carla Giraldo les contó a sus seguidores que tuvo toda una odisea en Cartagena en donde le movieron varias veces el vuelo que tenía programado para el medio día.

La presentadora averiguó por toda parte en el aeropuerto para que le vendiesen otro vuelo que saliera más temprano para Bogotá, pero no logró conseguirlo.

Me salí de la sala a ver si me vendían un vuelo y tampoco.

La presentadora reveló algunos de los mensajes que le enviaron sus jefes y compañeros de trabajo: "Carla ya casi se acaba la gala dónde estás", "El posicionamiento ya va a empezar" o "Marcelo va a decir el eliminado soloo, apúrate".

Carla Giraldo logró llegar a las instalaciones de La casa de los famosos Colombia faltando pocos minutos para el final del capítulo cumpliendo así con la parte final de la gala de eliminación.

La conductora confesó en su publicación que había sido una cosa de locos su llegada al capítulo, pero que logró hacerlo y dar su parte favorita.