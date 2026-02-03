Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿J Balvin se va a separar de su esposa?, esto fue lo que dijo en un video

J Balvin se dejó ver molesto con su esposa tras comentarios que recibió y dejó claro que tomará decisiones sobre su relación.

J Balvin dejó clara su postura sobr su matrimonio.
J Balvin se dejó ver moelstos con su esposa. (AFP/ ANGELA WEISS)

J Balvin y su esposa Valentina Ferrer, es una de las parejas más seguidas en las redes sociales, pues la modelo popularizó su familia a través de sus plataformas digitales, tras mostrar cómo son en el interior de su hogar.

La modelo argentina, quien se conoció con el colombiano en la grabación de uno de sus videos musicales, se ha robado toda la atención debido a la cercanía que tiene con sus seguidoras, de hecho, en la calle la saludan más a ella que a Balvin.

¿Cómo se popularizó Valentina Ferrer en redes sociales?

En Argentina, Valentina Ferrer es muy reconocida ya que ella representó a su país en Miss Universo 2015, año en el que ganó la corona la colombiana, Paulina Vega Dieppa.

Pero la modelo se hizo muy famosa en nuestro país al mostrar muchos detalles y momentos divertidos que vive junto a J Balvin y su hijo, Río a través de las redes sociales.

J Balvin se dejó ver moelstos con su esposa
J Balvin no se guardó nada sobre su relación con Valentina Ferrer. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

Es que el mismo niño, hijo de la pareja, ha hecho que a Balvin lo conozcan no solo como cantante, sino como un padre de familia y es que hasta el mismo Ryan Castro ha ganado popularidad con ellos, luego de que se viraliza porque al parecer, Río aprendió malas palabras de su parte.

¿Por qué J Balvin estaba enojado con Valentina Ferrer?

El pasado domingo 1 de febrero se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026 y J Balvin fue uno de los invitados, quien estuvo acompañado de su esposa, Valentina Ferrer y su amigo, Ryan Castro.

En la alfombra roja, se registraron varios momentos que quedaron tanto en fotos y videos, en donde la modelo argentina se veía mucho más alta que el cantante colombiano y esto generó muchas reacciones, lo que provocó el enojo de Balvin.

¿J Balvin dijo que se iba a separar de su esposa tras 9 años de relación?

J Balvin no se guardó nada sobre su relación con Valentina Ferrer.
J Balvin dejó clara su postura sobr su matrimonio. (AFP/ Noam Galai)

En el video que grabó Valentina en donde se ve a J Balvin dando quejas por todos los comentarios divertidos que recibió de parte de sus fanáticos, el cantante discutía con gracia mientras que su esposa reaccionaba con caras.

De hecho, ella escribió en la descripción de su video que “estaba raro que después de 9 años” él ya no quisiera salir con ella, claramente es sarcasmo, pero en su pensamiento de mujer, usó el sarcasmo para sacarle provecho a la situación y reírse un poco de las quejas de su esposo.

Así mismo, las fans de Valentina seguían el juego y dejaban comentarios muy divertidos en su publicación.

