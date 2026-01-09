Manuela Gómez sorprende al revelar los cambios que tuvo después de Protagonistas de Nuestra Tele

Manuela Gómez volvió a ser tema de conversación tras una entrevista en La Mega, en la que habló de su experiencia en Protagonistas de nuestra tele y de la forma en que ha cambiado con el paso de los años.

¿Cuál fue la historia de Manuela Gómez en protagonistas de nuestra tele?

Manuela Gómez fue una de las participantes más recordadas de Protagonistas de nuestra tele 2012. Desde su ingreso a la Casa Estudio se destacó por su actitud directa y competitiva, lo que generó constantes discusiones con varios compañeros.

Otro aspecto clave de su paso por el reality fue la relación que sostuvo con Edwin Garrido. El vínculo tuvo desacuerdos y reconciliaciones que influyeron en la convivencia y se convirtió en uno de los ejes narrativos del programa. Manuela llegó a señalar que esta relación le dejó aprendizajes importantes durante el encierro.

Manuela Gómez recuerda su paso por protagonistas de nuestra tele / (Foto del Canal RCN)

Aunque no ganó y fue la participante número 12 en ser eliminada, Manuela explicó que su principal objetivo era obtener la beca para estudiar actuación. Su eliminación fue uno de los momentos con mayor atención del público y, posteriormente, aprovechó la visibilidad del programa para desarrollar sus proyectos como DJ, modelo y empresaria.

¿Cómo era Manuela Gómez en Protagonistas de nuestra tele?

En la entrevista, Manuela fue directa al describir cómo se comportaba durante su participación en Protagonistas de nuestra tele. Reconoció que en ese momento tenía actitudes que hoy no comparte y que su manera de expresarse era diferente, destacando que su lenguaje y su forma de reaccionar eran más impulsivos.

Así mismo, afirmó que ha tenido un proceso de evolución personal a lo largo del tiempo. Explicó que los años le han permitido cambiar su forma de pensar y actuar, y que su intención es mostrar siempre lo mejor de sí en cada experiencia que enfrenta.

Según dijo, su objetivo es dejar una buena impresión en las personas que la rodean y ser recordada por el trato que brinda. Los fans han comentado que este discurso marca una diferencia frente a la imagen que muchos conservan de ella desde sus primeras apariciones en televisión.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su participación en La casa de los famosos?

Manuela Gómez señaló que una de sus principales características es decir lo que piensa de frente, aunque reconoció que hay situaciones que influyen en su estado de ánimo y repercuten en sus respuestas a las reacciones de los demás.

Afirmó que el premio no es su principal motivación en este momento y que se siente satisfecha con la posibilidad de recibir el apoyo del público colombiano. Según expresó, ya vivió una experiencia anterior en la que sintió rechazo y ahora espera que la historia sea diferente.

Manuela Gómez, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Sobre la convivencia, Manuela indicó que entra a competir como todos los demás participantes y que, si se presentan desacuerdos, está dispuesta a resolverlos con argumentos y diálogo.

Estas declaraciones se han convertido en tema de conversación en redes, donde los internautas debaten acerca de cómo sería la participación de Manuela en La casa de los famosos 3, cuyo estreno se llevará a cabo el 12 de enero, a las 8:00 p.m por Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles en lacasadelosfamososcolombia.com