Exparticipante de Masterchef Celebrity confesó que no sabía nada de cocina antes del reality

Un exparticipante de MasterChef Celebrity 2019, sorprendió al confesar que ingresó al reality sin saber cocinar “un agua hervida”.

El famoso que entró a MasterChef sin saber cocinar
Un exparticipante de MasterChef Reality participó sin saber cocinar / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Antes del estreno de La casa de los famosos 2026, siguen saliendo a la luz datos de los participantes. Uno de ellos llamó la atención por su paso por MasterChef Celebrity Colombia, donde ingresó sin saber cocinar y logró avanzar en la competencia, hecho que hoy genera múltiples comentarios entre los internautas.

¿Quién es el famoso que entró a MasterChef Celebrity sin saber cocinar?

Se trata de Juanda Caribe, quien participó en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Colombia, emitida entre 2019 y 2020. Desde su ingreso al programa, el creador de contenido afirmó que no tenía experiencia en la cocina y que su decisión de aceptar el reto estuvo acompañada de dudas.

A pesar de ese punto de partida, Juanda logró adaptarse a las dinámicas del concurso y avanzar ronda tras ronda. Su desempeño le permitió llegar hasta el sexto lugar de la competencia, quedando cerca de la semifinal y superando a otros participantes que, según se percibía, tenían mayor conocimiento culinario.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su experiencia en MasterChef Celebrity?

Durante y después de su paso por MasterChef Celebrity, Juanda Caribe explicó que entró con varias dudas al programa. Según contó, su mayor preocupación era convertirse en el primer eliminado y cargar con esa imagen en su ciudad natal, Barranquilla.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su experiencia en MasterChef Celebrity?
Juanda Caribe recuerda su experiencia en MasterChef Celebrity / (Foto del Canal RCN)

Al inicio del reality, él mismo reconocía que no sabía preparar recetas básicas y que “no sabía ni hervir un agua”. Los fans destacan que, con el paso de los capítulos, fue mostrando disciplina y creatividad, lo que le permitió cumplir con los retos propuestos por los jurados.

En distintas entrevistas, mencionó que el humor fue una herramienta clave para enfrentar los momentos de dificultad, aunque con el tiempo también obtuvo reconocimiento por algunos de sus platos. Su historia causa curiosidad en redes, donde los fans se preguntan sobre su preparación para La casa de los famosos 2026.

¿Cómo se prepara Juanda Caribe para La casa de los famosos 2026?

Juanda Caribe confirmó que estará en la temporada de La casa de los famosos 2026, reality que estrenará el lunes 12 de enero, a las 8:00 p.m, por el Canal RCN y su aplicación. Frente a este nuevo reto, el influencer ha señalado que su preparación no consiste en crear un personaje.

¿Cómo se prepara Juanda Caribe para La casa de los famosos 2026?
Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Juanda aseguró que llegará dispuesto a mostrarse tal como es y a enfrentar la convivencia sin estrategias preparadas. También ha descrito la casa como un espacio complejo, donde las diferencias entre participantes salen a la luz con rapidez.

Su sentido del humor, que ya fue evidente en el reality de cocina, será una de sus principales herramientas, aunque él mismo reconoce que puede generar roces. Los seguidores del programa continúan atentos a cómo se desarrollará su participación y al impacto que tendrá en redes sociales.

