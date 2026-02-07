Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bad Bunny agradeció públicamente a la persona más importante de su vida antes del Super Bowl

Bad Bunny dejó de lado los reflectores y habló desde el corazón al reconocer a su mamá como su mayor impulso.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Bad Bunny dejó de lado los reflectores y habló desde el corazón al reconocer a su mamá como su mayor impulso. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

Bad Bunny atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y decidió poner el foco en lo esencial, el origen, la familia y la persona que creyó en él mucho antes de los estadios llenos y los récords musicales.

Benito Antonio Martínez Ocasio abrió su corazón ante los medios y compartió una reflexión que tocó fibras entre sus seguidores, el papel fundamental que su madre ha tenido en su camino.

¿Por qué para Bad Bunny su mamá es la persona más importante en este momento?

Al ser consultado sobre quién fue la primera persona que creyó en él, Bad Bunny no dudó ni un segundo, pues su madre, Lysaurie Ocasio, ha sido su mayor respaldo desde mucho antes de que la música se convirtiera en su profesión.

Bad Bunny, cantante puertorriqueño
Bad Bunny habló desde el corazón y dejó claro quién fue su mayor apoyo antes del Super Bowl.(Foto:Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld/AFP)

El cantante destacó que su mamá siempre creyó en sus decisiones, en su forma de ver el mundo y en su capacidad de ser alguien íntegro, para él, ese respaldo incondicional fue el verdadero impulso que lo llevó a atreverse, a confiar en sí mismo y a construir el camino que hoy lo tiene frente a uno de los escenarios más vistos del planeta.

¿Qué significado tiene para Bad Bunny este agradecimiento antes del Super Bowl?

La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl marca un hito histórico para la música latina, sin embargo, el artista quiso dejar claro que este momento no solo representa una cima profesional, sino también una validación personal del proceso que ha vivido durante años.

Al agradecer públicamente a su madre, Bad Bunny mostró el orgullo por sus raíces y el respeto por la familia conectando con millones de fans que se sienten identificados con historias de apoyo silencioso, de madres que creen incluso cuando el futuro es incierto.

¿Quiénes serán los verdaderos invitados del show de medio tiempo?

Aunque el público espera anuncios espectaculares y colaboraciones sorpresa, Bad Bunny dejó entrever que sus “verdaderos invitados” no se miden únicamente en nombres famosos.

Bad Bunny se habría hecho retoques estéticos
Bad Bunny agradeció a su mamá durante una conferencia previa al Super Bowl. (AFP: Jon Kopaloff)

Más allá de los artistas que puedan aparecer en escena, el intérprete dio a entender que su presentación estará cargada de significado emocional, cultural y personal.

Su agradecimiento a su mamá no solo conmovió a la prensa y a sus seguidores, sino que recordó que detrás del ícono global hay un hijo agradecido que no olvida de dónde viene ni quién creyó en él cuando todo apenas comenzaba.

