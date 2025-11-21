Así reaccionó Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, tras su derrota en Miss Universo

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, se pronunció luego de haber logrado ser la siguiente Miss Universo, pues dicho título se lo llevó Fátima Bosch, Miss México.

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín tras su derrota en Miss Universo 2025?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de ella luciendo el vestido de gala con el que decidió presumir su belleza en el certamen final.

Con dichas instantáneas aprovechó para dedicar emotivas palabras sobre su participación y lo feliz que fue con haber podido vivir esta experiencia.

"Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace", escribió.

Asimismo, agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le brindaron durante toda la competencia, destacando que se siente muy feliz por todo el cariño que le expresaron en ese capítulo de su vida tan mágico para ella.

También se hizo un video selfie reiterando su felicidad y agradecimiento por todo lo que vivió.

¿Cómo fue la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

La paisa se destacó durante toda la competencia como una de las favoritas del público y de lo expertos en reinados debido a su elegancia, pasarela e indiscutible belleza.

En la gala de coronación logró hacer parte de las 30 finalistas y pasar a la fase de las 12 finalistas, logrando cautivar al público al desfilar en traje de playa y en traje de gala.

Sin embargo; para el top 5 ya no logró pasar, quedando por fuera de este selecto grupo.

Tras lo sucedido, miles de fanáticos la llenaron de halagos y aplausos por todo lo que hizo en el certamen y por representar tan bien a Colombia.

En cuanto a la gran ganadora de Miss Universo, algunos felicitaron a Miss México por este triunfo tan importante, mientras que otros no dudaron en cuestionar la decisión del jurado. La virreina fue Praveenar “Veena” Singh, Miss Tailandia.