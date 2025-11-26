Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Majida Issa, de la Sustituta, revela la decisión que cambió su carrera: “O cantas o actúas”

Majida Issa, protagonista de La Sustituta, explicó por qué rechazó contratos musicales que le exigían abandonar la actuación.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Majida Issa, protagonista de La Sustituta, explicó por qué rechazó contratos musicales
Majida Issa, rechazó contratos musicales para ir en busca de su sueño / (Fotos del Canal RCN)

Majida Issa, actriz y cantante colombiana, habló sobre una de las decisiones más importantes de su carrera. Tras recibir ofertas de disqueras luego de su nominación al Latin Grammy, le exigieron elegir entre cantar o actuar. La intérprete explicó cuál fue su decisión y la razón de esta.

Artículos relacionados

¿Por qué Majida Issa abandonó su carrera musical?

Majida Issa recuerda el momento en el que algunas disqueras le hicieron una propuesta que podría haber cambiado su rumbo profesional. Según relató, los contratos incluían una condición: dejar la actuación durante varios años para concentrarse exclusivamente en la música.

¿Por qué Majida Issa abandonó su carrera musical?
Majida Issa tomó una difícil decisión en su carrera musical / (Foto del Canal RCN)

Aunque el panorama parecía prometedor, la artista decidió no aceptar. Su razón se dio debido a que su proceso como intérprete siempre estuvo ligado a combinar el canto con la actuación, especialmente desde el teatro musical.

Issa explicó que su formación, que incluye proyectos teatrales y musicales, le había permitido desarrollar habilidades simultáneas. La idea de renunciar a una de ellas no solo contradecía esa trayectoria, sino que también le impedía continuar el camino que había construido durante décadas.

Artículos relacionados

¿Cómo ha construido Majida Issa su carrera en la televisión?

Con más de 20 años de experiencia, el nombre Majida Issa ha estado presente en producciones televisivas reconocidas a nivel internacional. Estas series le han permitido consolidarse en el público colombiano y abrir puertas en el mercado internacional.

En el ámbito musical, Issa exploró el género ranchero con su disco Nocturna (2018), trabajo que le otorgó una nominación al Latin Grammy en la categoría mejor álbum de música ranchera/mariachi. Este reconocimiento reforzó su convicción artística: cantar y actuar podían coexistir sin excluirse.

Majida Issa y su carrera en la televisión
Majida Issa ha estado presente en diversas producciones televisivas / (Foto del Canal RCN)

La artista también ha asumido responsabilidades fuera del escenario. Trabajó como productora, algo que describe como uno de sus mayores retos. Haber participado en un proyecto desde este rol, le permitió comprender los procesos de la industria audiovisual, acompañar la creación de personajes y tomar decisiones estratégicas.

“Los retos son innumerables, ser actriz siempre viene acompañado de un reto o mensual, o semanal, o anual, pero siempre estás retándote constantemente.

Artículos relacionados

¿Qué papel interpreta Majida Issa en La Sustituta y cuándo será el estreno en televisión?

Majida Issa es la protagonista de la serie de suspenso La Sustituta, una producción de Estudios RCN donde interpreta a Eva Cortés. Issa ha señalado que este personaje ha sido uno de los más complejos de su trayectoria debido a las múltiples capas emocionales y al pasado oscuro que rodea a la protagonista.


La Sutituta tendrá su estreno en televisión. El 26 de noviembre, a las 8:00 p. m., el Canal RCN presentará esta serie. La llegada del proyecto a la pantalla nacional representa una nueva oportunidad para que, quienes siguen el trabajo de la actriz desde sus primeras apariciones en telenovelas, puedan acercarse un poco más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría, Violeta Bergonzi Nicolás de Zubiría

Nicolás de Zubiría sacude MasterChef con mensaje para Violeta Bergonzi tras ganar, ¿qué dijo?

El chef Nicolás de Zubiría ratificó el triunfo de Violeta Bergonzi como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

Carla Giraldo felicita a Violeta Bergonzi. Carla Giraldo

Carla Giraldo sorprende a Violeta Bergonzi con una foto que emocionó tras la final de MasterChef

Carla Giraldo compartió una fotografía con Violeta Bergonzi que conmovió a sus seguidores tras la gran final de MasterChef.

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef Violeta Bergonzi

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef. Él es Hernando Duque, quien compartió su reacción en redes sociales.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

La influenciadora Luisa Fernanda W habló sobre cómo encontrar el estilo propio y poder expresarse libremente.

El ruego de Giovanny Ayala: así invita a una velatón por la libertad de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala pide apoyo para emotiva velatón por la libertad de su hijo secuestrado

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

El Puma fue bajado de un avión Viral

El Puma fue bajado de un avión: "me sacaron como un delincuente"

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn