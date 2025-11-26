Majida Issa, de la Sustituta, revela la decisión que cambió su carrera: “O cantas o actúas”

Majida Issa, actriz y cantante colombiana, habló sobre una de las decisiones más importantes de su carrera. Tras recibir ofertas de disqueras luego de su nominación al Latin Grammy, le exigieron elegir entre cantar o actuar. La intérprete explicó cuál fue su decisión y la razón de esta.

¿Por qué Majida Issa abandonó su carrera musical?

Majida Issa recuerda el momento en el que algunas disqueras le hicieron una propuesta que podría haber cambiado su rumbo profesional. Según relató, los contratos incluían una condición: dejar la actuación durante varios años para concentrarse exclusivamente en la música.

Majida Issa tomó una difícil decisión en su carrera musical / (Foto del Canal RCN)

Aunque el panorama parecía prometedor, la artista decidió no aceptar. Su razón se dio debido a que su proceso como intérprete siempre estuvo ligado a combinar el canto con la actuación, especialmente desde el teatro musical.

Issa explicó que su formación, que incluye proyectos teatrales y musicales, le había permitido desarrollar habilidades simultáneas. La idea de renunciar a una de ellas no solo contradecía esa trayectoria, sino que también le impedía continuar el camino que había construido durante décadas.

¿Cómo ha construido Majida Issa su carrera en la televisión?

Con más de 20 años de experiencia, el nombre Majida Issa ha estado presente en producciones televisivas reconocidas a nivel internacional. Estas series le han permitido consolidarse en el público colombiano y abrir puertas en el mercado internacional.

En el ámbito musical, Issa exploró el género ranchero con su disco Nocturna (2018), trabajo que le otorgó una nominación al Latin Grammy en la categoría mejor álbum de música ranchera/mariachi. Este reconocimiento reforzó su convicción artística: cantar y actuar podían coexistir sin excluirse.

Majida Issa ha estado presente en diversas producciones televisivas / (Foto del Canal RCN)

La artista también ha asumido responsabilidades fuera del escenario. Trabajó como productora, algo que describe como uno de sus mayores retos. Haber participado en un proyecto desde este rol, le permitió comprender los procesos de la industria audiovisual, acompañar la creación de personajes y tomar decisiones estratégicas.

“Los retos son innumerables, ser actriz siempre viene acompañado de un reto o mensual, o semanal, o anual, pero siempre estás retándote constantemente.

¿Qué papel interpreta Majida Issa en La Sustituta y cuándo será el estreno en televisión?

Majida Issa es la protagonista de la serie de suspenso La Sustituta, una producción de Estudios RCN donde interpreta a Eva Cortés. Issa ha señalado que este personaje ha sido uno de los más complejos de su trayectoria debido a las múltiples capas emocionales y al pasado oscuro que rodea a la protagonista.



La Sutituta tendrá su estreno en televisión. El 26 de noviembre, a las 8:00 p. m., el Canal RCN presentará esta serie. La llegada del proyecto a la pantalla nacional representa una nueva oportunidad para que, quienes siguen el trabajo de la actriz desde sus primeras apariciones en telenovelas, puedan acercarse un poco más.