¿El trofeo que ganó Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity está bañado en oro?

Se terminó la temporada de MasterChef Celebrity 2025 y la ganadora fue la presentadora de televisión Violeta Bergonzi. Con un menú en el que resaltó la Semana Santa de Popayán, logró llevarse el premio de la cocina más importante del mundo.

¿Qué premio se llevó Violeta Bergonzi al ganar MasterChef Celebrity 2025?

Ganar MasterChef Celebrity va más allá del título, pues si bien es cierto que es el fruto de una serie de esfuerzos en la producción culinaria del Canal RCN, también trae consigo reconocimientos.

Por un lado, Violeta Bergonzi obtuvo una jugosa recompensa económica, la cual corresponde a 200 millones de pesos colombianos. Por el otro, se llevó un trofeo que la ratifica como una MasterChef.

Respecto al trofeo, son muchas las curiosidades y a la vez preguntas que rondan, siendo una de las más consultadas si el trofeo tiene oro o no.

Trofeo de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¿El trofeo de MasterChef Celebrity 2025 es de oro?

La ganadora de MasterChef Celebrity 2025 recibió su respectivo trofeo, se trata de un galardón que la certifica como la victoriosa de esta temporada que celebró 10 años del formato de cocina, cuyo símbolo es el de MasterChef y es de color dorado.

A raíz de ello, la incógnita de si el trofeo está bañado en oro o no es común entre los seguidores e internautas. Aunque muchos lo podrían llegar a pensar, la respuesta es que no.

Tal como se mencionó, el trofeo no es de oro y mucho menos está bañado en este elemento, simplemente se trata de un galardón cuya composición es de plástico y lo pintan de color dorado.

¿Qué reacciones generó el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Luego de que se eligió a Violeta Bergonzi como la nueva ganadora de MasterChef Celebrity 2025, sucesora de la actriz Paola Rey (MasterChef Celebrity 2024), las reacciones tomaron la delantera.

Como siempre ocurre, las opiniones están divididas, muchos aplaudieron a Violeta Bergonzi y otro no bajo la premisa de que preparó una significativa cantidad de tamales en la competencia.

Sea o que sea, lo cierto es que MasterChef ya tiene ganadora, así que las felicitaciones para la presentadora de televisión es lo que realmente importa.