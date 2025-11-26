Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Rausch reaccionó con pocas palabras al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

Jorge Rausch se sumó a la ola de reacciones tras Violeta Bergonzi ganar MasterChef Celebrity 2025, fue muy puntual.

Violeta Bergonzi, Jorge Rausch
Jorge Rausch reaccionó con pocas palabras al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Luego de que la presentadora Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025, han sido notorias las reacciones. En efecto, el chef Jorge Rausch no se quedó atrás y la felicitó.

Violeta Bergonzi logró ser MasterChef Celebrity 2025, tras la decisión de los chefs jurados Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría; ellos son los que eligen a la persona que gana. La presentadora conquistó el paladar de los expertos gastronómicos y eso la llevó a la victoria.

¿Cuál fue la reacción de Jorge Rausch al ser Violeta Bergonzi la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

El chef Jorge Rausch le dedicó una publicación a Violeta Bergonzi, así mismo lo hizo sus colegas culinarios. Mediante Instagram, quedó demostrado que no se arrepiente del veredicto final.

Sin embargo, Jorge Rausch no necesitó de muchas palabras, ya que consignó un corto mensaje para la nueva MasterChef. Con tres fotos, el destacado cocinero felicitó a Violeta y como descripción consignó su mensaje.

Jorge Rausch, Violeta Bergonzi
Jorge Rausch viendo a Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Y la ganadora de MasterChef Celebrity es Violeta Bergonzi, bien jugado", escribió Jorge Rausch.

La expresión "bien jugado" es característica del chef Jorge Rausch, quien en MasterChef suele repetirla y decirla cuando un participante logra cumplir con los retos culinarios.

Luego de la publicación del chef, Violeta Bergonzi no dudó en reaccionar y por eso le agradeció con un mensaje de devolución.

"¡Gracias, chef! Te quiero y admiro. La cocina cambió mi vida para siempre", manifestó la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

 

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi al saber que ganó MasterChef Celebrity 2025?

Violeta Bergonzi vio la final de MasterChef Celebrity 2025 en su habitación y al lado de su familia, así lo dejó ver en un video que publicó en redes sociales.

Tan pronto se reveló su nombre como la victoriosa de la producción del Canal RCN, quedó asombrada y fue felicitada por sus seres queridos. "Ganamos, equipo Violeta", escribió la presentadora.

Al obtener el triunfo gastronómico, Violeta Bergonzi se llevó el trofeo que la ratifica como la nueva MasterChef Celebrity, pero también adquirió la significativa suma de 200 millones de pesos colombianos. Su victoria generó interacciones de todo tipo en las plataformas digitales, algunas a favor y otras en contra.

