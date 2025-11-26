Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Michelle Rouillard al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi se convirtió en la nueva MasterChef Celebrity y desató cientos de reacciones, entre esas la de Michelle Rouillard.

Michelle Rouillard sorprendió con su reacción al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef
Así fue la reacción de Michelle Rouillard al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef. (Foto Canal RCN).

El pasado martes 25 de noviembre se realizó la final de MasterChef Celebrity 2025, donde cuatro participantes compitieron por el codiciado título y el llamativo premio. La vencedora fue Violeta Bergonzi, cuya victoria generó numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas la de Michelle Rouillard, quien no logró llegar a la última etapa.

¿Qué dijo Michelle Rouillard sobre la victoria de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

En una reciente publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Rouillard se pronunció sobre la final de MasterChef Celebrity en la que Violeta Bergonzi quedó como ganadora.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity
Violeta Bergonzi ganó millonaria suma de dinero tras MasterChef Celebrity/Canal RCN

La reconocida actriz, quien se quedó por fuera de la final al no lograr sorprender con su último plato, dedicó un emotivo mensaje a la presentadora y destacó las cualidades que la llevaron a convertirse en la nueva MasterChef Celebrity 2025.

“Felicitaciones por este logro tan importante. Tu disciplina y constancia con la que enfrentaste cada reto te trajeron hasta aquí. Te deseo lo mejor en todo lo que venga. Te lo ganaste con trabajo y dedicación”.

¿Cuál es el premio que ganó Violeta Bergonzi tras vencer en MasterChef Celebrity?

Luego de una reñida competición en la que se enfrentó a Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi se quedó con el triunfo y un premio bastante atractivo.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

La presentadora no solo obtuvo el codiciado título de MasterChef Celebrity en la edición del décimo aniversario, también recibió 200 millones de pesos colombianos y un llamativo trofeo.

El menú que la llevó a la victoria estuvo inspirado en la Semana Santa en Popayán. Incluyó una entrada de langosta al carbón con carantanta; un plato fuerte de salmón con zanahorias glaseadas, verduras a la parrilla, puré de remolacha y salsa de champagne; y un postre a base de chocolate, tres leches y maní, acompañado de una infusión de albahaca con fresas.

Con esta propuesta, Violeta Bergonzi no solo conquistó el paladar de los jurados, también se ganó el reconocimiento del público que siguió de cerca su paso por el reality.

