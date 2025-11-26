Andrea Valdiri sufrió pequeño accidente durante los preparativos de su Navidad

La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrar cómo organizaba con antelación sus preparativos navideños para celebrar esta época especial con sus amigos, aunque en medio de la organización sufrió un pequeño accidente.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri durante los preparativos de su Navidad?

Con una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Andrea Valdiri dejó ver el plan navideño que estaba preparando para varios de sus amigos más cercanos. Sin embargo, lo que terminó llevándose la atención fue un pequeño accidente que sufrió durante el proceso.

Preparativos de Navidad de Andrea Valdiri terminaron con un pequeño accidente. (Foto Canal RCN).

Y es que, aunque en un inicio la joven influenciadora se dejó ver emocionada al contarle a los internautas que había construido una cabaña de madera provisional para lograr un spot muy Navideño en su casa, tras pasar los minutos dejó ver el momento exacto en el que sufrió un pequeño accidente.

Y es que al momento de intentar destapar lo que parecía ser una bomba de humo terminó generándose un corte en uno de sus dedos. Sin embargo, esto solo fue un corte leve y no pasó a mayores, por lo que la influenciadora continuó revelando detalles de este plan especial.

¿Cómo será la celebración navideña adelantada de Andrea Valdiri?

Según comentó Andrea Valdiri, la intención de armar una cabaña de madera provisional nació como parte de un plan para celebrar la Navidad de manera anticipada con varios de sus amigos, por lo que junto a su equipo de trabajo se pusieron manos a la obra.

Andrea Valdiri sufrió un inesperado accidente mientras preparaba su Navidad. (Foto Canal RCN).

“Voy a crear una casa como de papá Noel en el monte, porque no estoy en Alaska, sino en Barranquilla. Quiero Navidad, quiero papá Noel, quiero copos de nieve”, expresó.

Así mismo, comentó que tendría una zona de fogata para poder asar malvaviscos y brindar con sus amigos. Valdiri destacó que la idea era inspirar a sus seguidores a celebrar una Navidad poco convencional, por lo que expresó que podrían usar el patio de su casa como un nuevo escenario para armar la Navidad.