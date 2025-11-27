La Segura sorprende con su primera salida tras procedimiento estético y revela un detalle inesperado

La Segura, reconocida influenciadora colombiana, vivió semanas de reposo y cuidados médicos que la mantuvieron alejada de la vida social.

La Segura tuvo una intervención estética luego del nacimiento de su hijo Lucca. (Foto Canal RCN)

¿Cómo celebró La Segura su primera salida tras su recuperación postoperatoria?

Ayer, con una sonrisa que refleja alivio y entusiasmo, La Segura compartió en sus historias de Instagram el momento de volver a salir a sitios públicos sin preocupaciones.

En el clip, La Segura se mostró feliz de poder “presumir su tuneada”, aunque confesó que enfrenta un nuevo reto y es que la ropa ya no le queda como antes.

Por eso, advirtió que si la ven repitiendo atuendos será por esa razón.

“Oficialmente estamos en la primera salida después de la tuneada”, expresó La Segura en su publicación.

En el mismo clip, reveló que aún tiene una pequeña abertura en la herida, pero aclaró que es mínima y que su salud está en buen estado a pesar de que días atrás mostró la hinchazón en uno de sus pies, situación que preocupó a su comunidad pero que no pasó a mayores.

El video también deja ver a la influenciadora disfrutando en un restaurante en Estados Unidos, acompañada de su pareja Ignacio Baladán.

Más allá de la estética, lo que transmitió fue un mensaje de gratitud después de semanas de disciplina y cuidados, convirtiendo esta salida en un logro personal que quiso celebrar con quienes la siguen día a día.

Sobre todo porque La Segura ha venido mostrándole a sus seguidores su recuperación, no solo es física, sino también emocional.

¿A qué procedimiento estético se sometió La Segura?

La Segura se sometió a una lipectomía, un procedimiento estético que busca retirar el exceso de piel y grasa en la zona abdominal, después de cambios importantes en el cuerpo con el embarazo.

Aunque sus resultados suelen ser visibles y satisfactorios, el proceso de recuperación es delicado y requiere cuidados estrictos como mantener una postura adecuada para no comprometer la cicatrización, seguir una dieta balanceada que favorezca la desinflamación, realizar drenajes para eliminar líquidos retenidos y evitar esfuerzos físicos o salidas prolongadas durante las primeras semanas.

En este sentido, la experiencia de La Segura refleja lo que muchos pacientes atraviesan tras una intervención de este tipo.

La disciplina y la constancia son claves para garantizar que los resultados se mantengan y que la salud no se vea comprometida.