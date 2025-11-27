Aida Victoria Merlano presume el elegante regalo que recibió su bebé Emiliano: “Ay que hermosura”

Aida Victoria Merlano se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras mostrar el costoso regalo que le hizo a su pequeño bebé.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

¿Por qué Aida Victoria Merlano está en el centro de la atención últimamente?

Aida Victoria ha acaparado la atención no solo por el nacimiento de su bebé, sino también por su reciente ruptura con Juan David Tejada, la cual no concluyó en buenos términos.

La influencer barranquillera, que suele compartir en redes sociales desde el nacimiento de su hijo Emiliano muchos momentos, en los que el pequeño siempre se lleva el protagonismo gracias a su ternura.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

En esta ocasión, la barranquillera ha compartido una serie de videos en los que ha dejado ver el costoso regalo que le dio a su bebé de tan solo 4 meses.

El lujoso regalo de Emiliano que Aida Victoria Merlano presumió. (Foto: Canal RCN)

Y es que, en una anterior publicación, Aida mostró al bebé con una pijama amarilla de animalito, mostrando a sus millones de seguidores el costoso regalo.

En esta ocasión, la influencer de nuevo quiso presumir el regalo con una nueva publicación en la que se le ve al bebé con una pijama café claro, en donde está parlando y moviéndose tiernamente.

Aunque Aida no se ha pronunciado sobre el regalo, sí lo ha mostrado indirectamente con su mano en el cuello del bebé, dejando ver la cadena de oro que luce Emiliano.

¿Cuánto cuesta la cadena de oro que le obsequió Aida Victoria Merlano a su bebé?

Luego de la publicación de Aida Victoria Merlano tras mostrar el lujoso regalo de Emiliano, se puede observar que es una cadena delgada con tejido trenzado al estilo Belcher, en el que por supuesto su valor puede alcanzar varios millones.

El lujoso regalo de Emiliano que Aida Victoria Merlano presumió. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales con comentarios como: “Se ve costoso, hermoso, precioso”, fue uno de los comentarios.

Y no pudieron faltar los que de nuevo compararon al parecido del bebé con su expareja: “Es físicamente parecido a su papá” o “Él sí es un agropecuario precioso”, comentaron algunos internautas al ver el tierno video del bebé de Aida Victoria Merlano.