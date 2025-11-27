Isabella Ladera genera dudas con curioso video en redes: ¿la canción es de Beéle?

La modelo venezolana Isabella Ladera se apoderó de las tendencias digitales tras compartir un curioso video en sus redes sociales, en el que dejó la duda entre sus seguidores sobre si estaría cantando una canción de su expareja, Beéle.

¿Isabella Ladera cantando un canción de Beéle?

Ladera, quien suma más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, compartió a través de sus historias un clip en el que aparece cantando con sentimiento romántico fragmentos de una canción que despertó dudas entre los internautas.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos seguidores reaccionaron de manera sorpresiva a la letra que estaba cantando la modelo paisa:

“Dime mami dónde estás, que cuando estamos juntos nada sale mal, sin ti todo pa’ mí sale bien”.

Y es que la canción que Ladera interpreta con tanto sentimiento tiene una similitud con “Frente al mar”, uno de los éxitos de Beéle.

¿La canción es de Beéle? Isabella Ladera genera dudas con su video (Foto: AFP)

El tema, lanzado por el artista barranquillero, habría sido inspirado en la relación que sostuvo en su momento con la modelo venezolana Isabella Ladera, lo que aumentó aún más las especulaciones entre sus seguidores.

¿De quién es la canción que Isabella Ladera esta cantando con tanto sentimiento?

Ante la confusión que se generó en redes sociales, se aclaró que en realidad se trata de una canción de Kapo, pese a que la letra y el ritmo pueden prestarse a confusión por el estilo similar al de Beéle.

De esta manera, quedó confirmado que la modelo venezolana Isabella Ladera no estaba interpretando una canción de su expareja en la que la relación no concluyó en buenos términos.

Isabella Ladera y Beéle sostuvieron una relación en medio de la polémica, luego de que saliera a la luz que el artista barranquillero le habría sido infiel a su entonces esposa, Camila Rodríguez, conocida como ‘Cara’.

Tras algunos meses de relación, se confirmó su ruptura y, posteriormente, se conoció que el caso entró en un proceso legal tras una demanda contra Beéle.

Tras su ruptura, la expareja continuó con sus vidas por separado. Actualmente, Isabella Ladera sostiene una nueva relación con Hugo García.

Por su parte, Beéle no ha confirmado oficialmente si mantiene una relación sentimental, aunque su nombre ha estado en medio de varias especulaciones en redes sociales.