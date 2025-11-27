¿Altafulla planea volver con Karina García?, esto dijo

El cantante Altafullaaclaró a sus millones de fanáticos si estaría planeando volver con la influenciadora Karina Garcíaluego de su sonada ruptura.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

¿Altafulla volvería con Karina García?

El artista asistió a los más recientes Premios Luna, donde recibió el reconocimiento de 'Orgullo barranquillero', donde estuvo acompañado de su familia y se mostró muy feliz y agradecido por todo lo que está logrando en su carrera musical.

En medio del evento, cedió una entrevista donde lo interrogaron sobre su música y sobre su expareja, Karina García, preguntándole directamente si volvería con ella, a lo que él fue bastante contundente al respecto.

"No, no, no, yo creo que ya cuando se acabó se acaba, es mejor así", expresó.

Recordemos que, los dos lograron sostener un romance por varios meses tras conocerse en La casa de los famosos Colombia y decidir comenzar un noviazgo.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

¿Altafulla sigue soltero?

Ante la pregunta sobre cómo estaba su corazón reiteró lo bien que está y dejando entrever que continúa soltero.

"Súper bien, nítido, rojito y palpitando duro", agregó.

Cabe destacar que, hace algunos días estuvo en el podcast de su excompañero Cris Pasquel de La casa de los famosos Colombia, a quien le confesó que se encuentra en un proceso de sanación y cerrando ciclos luego de su ruptura con Karina García.

Indicó que, por ahora no quiere involucrarse sentimentalmente con alguien, pues no se siente preparado para hacerlo y tampoco quiere tener aventuras que lo desvíen de su objeto musical.

El cantante reveló que, por el momento solo enfocar su energía 100% a su carrera, pues sin duda alguna está en su mejor momento y no puede bajar la guardia.

Artículos relacionados Valentina Taguado Así reaccionó Valentina Taguado tras perder MasterChef Celebrity ante Violeta Bergonzi

Por su parte, Karina García también fue cuestionada en un reality en el que participa sobre si volvería con el cantante y esta señaló que eso "nunca va a pasar", cerrando toda posibilidad de una reconciliación.

Mientras tanto, los fanáticos de ambos famosos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando en la vida amorosa de ambos y en sus respectivos proyectos, con los que suelen entretenerlos tanto.