Westcol se sinceró sobre Aida Victoria Merlano: "toda la vida la voy a querer"

El streamer Westcol sorprendió al hablar sobre su expareja la influenciadora Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo junto a Alofoke.

¿Qué dijo Westcol sobre Aida Victoria Merlano?

El influenciador Westcol estuvo en medio de un evento en New York, Estados Unidos en marco del nuevo lanzamiento musical de los artistas Romeo Santos y Prince Royce.

Allí se encontró con varios colegas, entre el dominicano, con quien tuvo algunas diferencias, pero las cuales logró resolver.

En medio de su conversación, salió a relucir el nombre de Aida Victoria Merlano, luego de que Alofoke intentara tener algunos negocios con la barranquillera.

El dominicano no dudó en cuestionar a Westcol sobre Aida Victoria Merlano y este habló de ella sin problema, indicando que siempre la va a querer, pero aclarando que ahora no volvería con ella.

"Yo toda la vida la voy a querer, es una mujer que siempre voy a querer (...) pero no hablemos de eso que ya estamos bien, no me gustaría ser padrastro, de ese momento para allá ya todo cambió", dijo.

¿Aida Victoria Merlano volvería con Westcol?

Recordemos que, la famosa creadora de contenido se encuentra actualmente en una relación con el empresario Felipe Zapata luego de su polémica ruptura con Juan David Tejada, más conocido como 'el agropecuario', con quien tuvo a su hijo Emiliano, quien nació a finales del pasado mes de julio.

Si bien la influenciadora no ha vuelto a hablar directamente sobre el streamer, sí pidió que no la relacionaran más con sus exparejas y generaran especulaciones que estaban muy alejadas de las realidad, pues muchos internautas alcanzaron a rumorar que Westcol habría vuelto con ella y se responsabilizaría de su hijo.

Por ahora, Westcol se encuentra soltero y ha repetido en varias ocasiones que quiere quedarse solo por un buen tiempo, pues con el humor que lo caracteriza señaló que quedó "traumado" con sus relaciones anteriores.

Cabe mencionar que, su más reciente noviazgo fue con la cantante Valka, con quien se reconcilió luego de su separación con Aida Victoria Merlano, pero dicha nueva oportunidad no prosperó.