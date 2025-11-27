Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Corrales conmovió con inesperado anuncio sobre su embarazo: “bienvenido, hij@”

Tras 15 días de anunciar su primer embarazo, Sara Corrales le dio oficialmente la bienvenida a su bebé con tierna publicación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Corrales revela su embarazo con emotivo mensaje a su bebé
Sara Corrales emociona a fans con tierno anuncio de su embarazo. (Foto AFP: Gabe Ginsberg).

El pasado 13 de noviembre, la reconocida actriz colombiana Sara Corrales anunció que será madre por primera vez junto a su esposo Damián Pasquini. Ahora, 15 días después, sorprendió con una llamativa publicación en la que celebró de manera oficial la llegada de su futuro bebé con un video en el que recopiló las reacciones de sus amigos y familiares al enterarse de la noticia.

¿Cuál fue el anuncio que realizó Sara Corrales sobre su embarazo?

Con una publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Corrales compartió un emotivo mensaje con el que le dio la bienvenida de manera oficial a su futuro bebé.

¿Qué detalles compartió Sara Corrales sobre su embarazo en redes?
Sara Corrales compartió un emotivo momento sobre su embarazo / (Foto de Freepik)

La actriz comentó que nunca imaginó que la noticia de su embarazo pudiera haber tocado tantos corazones y agradeció cada sonrisa y mensaje de amor de sus amigos y familiares, pues con esto comprobó el amor que siempre tendrá su primogénito.

Con esto, Sara Corrales anunció de manera oficial la pronta llegada de su bebé junto a su esposo Damián Pasquini:

“Jamás imaginé que una noticia pudiera iluminar tantos corazones a la vez. Cada abrazo, cada lágrima, cada sonrisa desbordada de nuestros amigos y familiares… son instantes que guardaremos para siempre. Nuestro bebé llegó primero a sus almas antes de llegar a nuestros brazos (…) Bienvenido, hij@. Acá te esperamos, tus papás, familia y amigos.”

¿Cómo reaccionaron los amigos y familiares de Sara Corrales a la noticia de su embarazo?

Sara Corrales decidió compartir en video las reacciones de sus amigos y familiares cuando les reveló la dulce espera de su primer bebé.

En el video se puede ver a diversas personas reaccionar de manera eufórica a la tierna noticia, e incluso hubo quien le comentó que ya le había advertido que para diciembre estaría esperando a su primer bebé, como si de una predicción acertada se tratara.

“Gracias a cada persona que celebró con nosotros este sueño que hoy se vuelve realidad. Gracias a la vida por regalarnos el privilegio más grande. Y gracias a ti, bebé, por cambiarnos la vida aún sin conocerte.”

Sara Corrales embarazada
Sara Corrales presume su barriguita de embarazo/AFP: Gustavo Caballero
