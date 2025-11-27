Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla causa revuelo con posible indirecta y fans le recuerdan a Karina García: “Yo no me meto”

Altafulla causa revuelo tras frase en redes sociales y fans recuerdan a su expareja Karina García.

El cantante Altafulla causó revuelo en redes tras reciente publicación que despertó teorías y de nuevo le recordaron a su expareja Karina García.

¿Por qué critican a Altafulla y le recuerdan a Karina García?

Altafulla generó revuelo en redes tras el lanzamiento de su más reciente canción, ‘El criticón’, que ha estado promocionando en los últimos días a través de redes sociales y en varios eventos.

Y aunque muchos conocen lo que dice la canción, en esta ocasión el artista sorprendió al colocar esta precisa frase para acompañar el video, lo que generó dudas si se trataba de un indirecta.

En uno de los fragmentos, el artista canta: “Yo no me meto en la vida de nadie”, frase que algunos de sus seguidores interpretaron como una indirecta, aunque hasta el momento no se ha confirmado a quién estaría dirigida.

Los fans no tardaron en recordarle a su ex, Karina García, y aprovecharon para criticarlo y asegurar que, sin el apoyo de la modelo paisa, Altafulla no habría logrado ganar La casa de los famosos Colombia 2.

Además, señalaron que tampoco le brinda apoyo a Karina en sus propios proyectos, lo que generó cientos de reacciones en las redes del barranquillero.

“Y pensar que ganó la casa de los famosos, gracias a Karina y ni por agradecimiento la ha apoyado a ella”, fue uno de los comentarios.

¿Cómo reaccionan los fans de Altafulla a la su canción de champeta: ‘El criticón’?

Mientras otros usuarios se enfocaron en el físico del barranquillero y lo bien que se veía ahora después de haber terminado su relación con la modelo paisa que comenzó en medio de la participación de La casa de los famosos Colombia 2.

“La soltería, te tiene más lindo”, fue una de las reacciones de una internauta.

Por su parte, otros usuarios le expresaron todo su apoyo a su canción, que se ha vuelto viral en TikTok y que algunos consideran la canción del año.

“El concejo de hombre dice que esta es la canción del año, el concejo ha hablado”, escribió un fan acompañado la frase con un sticker de soldado.

 

