Valentina Taguado reveló a quién le habría dado el premio en la final de MasterChef Celebrity

Han pasado dos días desde que se llevó a cabo la tan esperada final de la décima temporada de MasterChef Celebrity 2025, un capítulo en el que las mejores cocineras de la competencias dieron lo mejor de sí mismas para lograr conquistar a los chefs y obtener el título de ganadoras, sin embargo, fue Violeta Bergonziquien, a criterio del jurado, demostró ser la merecedora de este triunfo.

¿Qué dijo Valentina Taguado tras la victoria de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 202?

Horas antes de conocer el nombre de la nueva MasterChef, Valentina Taguado, una de las cuatro finalistas, concedió una entrevista para las redes sociales oficiales de Canal, en la que fiel a su estilo directo dio a conocer el nombre de la finalista a la que ella le daría el codiciado premio.

"Si no estuvieras en la final, ¿a quién verías como ganadora?", fue la pregunta que recibió. Frente a esto, la exparticipante no titubeó al revelar el nombre y además expresó las razones por las que habría elegido a esta mujer como la ganadora.

"Creo que le daría este premio a Carolina, si estuviera en mis manos, creo que Alejandra, Violeta y Valentina, tienen más formas de hacer como más cosas, este sueño se lo daría a Carolina", señaló la excompetidora.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la final de MasterChef Celebrity 2025?

Otro de los interrogantes que también respondió Taguado, fue respecto a un escenario en el que hubiese podido hacer un trueque en la final, por lo que no dudó en asegurar que seguramente habría sido su excompañera y amiga Valeria Aguilar, a quien tuvo la oportunidad de conocer el reality y fortalecer una gran amistad fuera de las pantallas.

Esto dijo Valentina Taguado sobre quien hubiera ganado MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado reveló que en su lugar le habría dado el premio a Carolina Sabino. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, en medio de sus declaraciones, señaló que, quizás la paisa no habría soportado la presión de llegar a estas alturas del juego, sobre todo porque es una persona muy sensible.

¿Quién fue la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Cabe señalar que luego de una emocionante final en la que Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina y Violeta se enfrentaron en la cocina más importante del mundo, finalmente fue la expresentadora de Buen día Colombia la ganadora del título de MasterChef.