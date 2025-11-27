Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado reveló a quién le habría dado el premio en la final de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado sorprendió al compartir las razones por las que esta participante hubiera sido una buena opción para llevarse el título de MasterChef.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Finalistas de MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló el nombre de la persona a la que hubiese dado el premio de MasterChef. Foto | Canal RCN.

Han pasado dos días desde que se llevó a cabo la tan esperada final de la décima temporada de MasterChef Celebrity 2025, un capítulo en el que las mejores cocineras de la competencias dieron lo mejor de sí mismas para lograr conquistar a los chefs y obtener el título de ganadoras, sin embargo, fue Violeta Bergonziquien, a criterio del jurado, demostró ser la merecedora de este triunfo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentina Taguado tras la victoria de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 202?

Horas antes de conocer el nombre de la nueva MasterChef, Valentina Taguado, una de las cuatro finalistas, concedió una entrevista para las redes sociales oficiales de Canal, en la que fiel a su estilo directo dio a conocer el nombre de la finalista a la que ella le daría el codiciado premio.

Artículos relacionados

"Si no estuvieras en la final, ¿a quién verías como ganadora?", fue la pregunta que recibió. Frente a esto, la exparticipante no titubeó al revelar el nombre y además expresó las razones por las que habría elegido a esta mujer como la ganadora.

Artículos relacionados

"Creo que le daría este premio a Carolina, si estuviera en mis manos, creo que Alejandra, Violeta y Valentina, tienen más formas de hacer como más cosas, este sueño se lo daría a Carolina", señaló la excompetidora.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la final de MasterChef Celebrity 2025?

Otro de los interrogantes que también respondió Taguado, fue respecto a un escenario en el que hubiese podido hacer un trueque en la final, por lo que no dudó en asegurar que seguramente habría sido su excompañera y amiga Valeria Aguilar, a quien tuvo la oportunidad de conocer el reality y fortalecer una gran amistad fuera de las pantallas.

Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Valentina Taguado sobre quien hubiera ganado MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.
Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló que en su lugar le habría dado el premio a Carolina Sabino. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, en medio de sus declaraciones, señaló que, quizás la paisa no habría soportado la presión de llegar a estas alturas del juego, sobre todo porque es una persona muy sensible.

¿Quién fue la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Cabe señalar que luego de una emocionante final en la que Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina y Violeta se enfrentaron en la cocina más importante del mundo, finalmente fue la expresentadora de Buen día Colombia la ganadora del título de MasterChef.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

Valentina Taguado nuevamente se refirió a este tema y dejó claro cuál es su orientación, además hizo sorpresiva revelación sobre la presentadora.

Yeferson Cossio recuerda sus años como cristiano. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio hizo una confesión espiritual en pleno streaming: "Solo una vez pedí algo llorando"

Yeferson Cossio impactó a sus seguidores al contar las razones que lo llevaron a distanciarse de sus prácticas religiosas.

Falleció Don Gellver de Currea: Marcela Carvajal confirmó la noticia con emotivo mensaje Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

El mundo del entretenimiento colombiano está de luto tras conocerse la muerte de Don Gellver de Currea, Marcela Carvajal la confirmó.

Lo más superlike

Zion reapareció en redes sociales tras accidente Talento internacional

El reguetonero Zion reapareció tras su accidente e hizo fuerte revelación: "Sigo vivo"

El famoso reguetonero puertorriqueño rompió su silencio tras más de un mes de haber sufrido grave accidente en motocicleta.

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Murió el actor Conrado Osorio Talento nacional

Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?