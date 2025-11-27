El reguetonero Zion reapareció tras su accidente e hizo fuerte revelación: "Sigo vivo"

El cantante Felix Gerardo Ortiz Torres, mejor conocido como Zion en el mundo artístico, volvió a compartir un mensaje en sus redes luego de casi dos meses tras verse envuelto en accidente.

¿Cuál fue el accidente que había sufrido el reguetonero Zion?

El intérprete de "Zun Da Da" y "La Player" reapareció en sus redes sociales luego de tener preocupados a sus millones de fans luego de haber sufrido un accidente el pasado 7 de octubre.

El equipo del cantante puertorriqueño en ese entonces fue el encargado de revelar la noticia del accidente, revelando que este había sucedido mientras el cantante se desplazaba en una cuatrimoto.

Al parecer, Zion perdió el control de la cuatrimoto lo que le provocó un choque que lo sacó expulsado a él y a su acompañante de la moto. Por lo que tuvieron que ser llevado de urgencias a una clínica de Puerto Rico en donde duró varios días en cuidados intensivos.

Se conocen nuevos detalles del estado de salud de Zion.

¿Cuál fue el mensaje con el que reapareció Zion tras su accidente?

En su momento el equipo del artista puertorriqueño salió a través de sus redes sociales a confirmar que el cantante había salido de peligro.

Sin embargo, el artista no había vuelto a aparecer en sus redes sociales hasta la jornada del 27 de noviembre cuando compartió una historia a través de Instagram.

El reguetonero aseguró que se sentía bendecido por Dios por una nueva oportunidad de vida y que en este momento seguía recuperándose.

Asimismo, aseguró que se estaba en un proceso físico y de terapias para volver lo más pronto a retomar sus compromisos personales y laborales.

Aquí les dejo saber que gracias a Dios por darme otra oportunidad de vida y a todos los que de una u otra forma se preocuparon. Por aquí les dejo saber que estamos ya comenzando la recuperación con Dios por delante.

El artista decidió romper su silencio luego de las constantes preguntas de sus seguidores y también porque se venía rumorando sobre su estado de salud y hasta de su presencia

Paso a paso verán un nuevo Zion, más fuerte que antes, trabajando mi físico, tranquilos, sigo vivo, sigo vivo, son rumores, son rumores.



Como era de esperarse este mensaje del reguetonero tranquilizó a sus seguidores, quienes aprovecharon para enviarle mensajes de aliento y ánimo, asegurándole que se enfocara en recuperarse para que siguiera sacando música.