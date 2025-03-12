¡Llegó Spotify Wrapped 2025! Estas son sus nuevas funciones y los artistas más escuchados en Colombia

Llegó diciembre y miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la llegada de Spotify Wrapped 2025, en el cada usuario puede conocer el listado de las canciones más escuchadas en el año y, también, los artistas que más escuchó.

¿Qué es y para qué sirve Spotify Wrapped?

Es clave mencionar que una de las plataformas musicales más escuchadas por millones de navegantes es Spotify, pues con el paso de los años, la aplicación ha incluido una serie de avances tecnológicos, los cuales han enganchado a la audiencia en el transcurso de los meses.

¿Para qué sirve Spotify Wrapped? | Foto: Freepik

Así también, Spotify Wrapped es una de las características más llamativas que tiene la aplicación, pues se trata de un resumen anual que ofrece la aplicación, transmitiendo qué hábitos musicales tuvieron los oyentes.

Sin duda, una de las características más llamativas que tiene este formado dentro de la aplicación, se trata acerca de la recopilación de música y celebridades que fueron más resonados por parte de la audiencia.

De igual modo, se comparte un atractivo diseño, el cual llama la atención por parte de los usuarios.

¿Qué nuevas funciones incluye la Wrapped Party en Spotify?

Es clave mencionar que en la mañana de este miércoles 3 de diciembre se compartieron los resultados de la Spotify Wrapped 2025, en el que miles de internautas han revelado el orden de artistas más escuchados.

¿Qué nuevas funciones incluyó Spotify este año? | Foto: Freepik

Así también, este nuevo formato anual incluyó una nueva función llamada: Wrapped Party, en la que todos los usuarios pueden comparar sus estadísticas musicales con otros usuarios o allegados y se revelan todos los resultados, ya sea de canciones, pódcast, u entrevistas.

¿Cuáles son los artistas más escuchados en Colombia según Spotify Wrapped 2025?

Según han compartido varios internautas a través de las redes sociales, quienes han compartido los resultados de las canciones más escuchadas del país, están los siguientes artistas entre los más escuchados, en los cuales los ritmos urbanos y el afrobeat tuvieron un gran posicionamiento: