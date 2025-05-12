Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara dejó ver el rostro de Emilia al compartir una tierna foto con Jessi Uribe

Paola Jara sorprendió al dejar ver parte del rostro de Emilia en una tierna foto familiar junto a Jessi Uribe.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara mostró parte del rostro de su bebé
Paola Jara tuvo aparente descuido en el que dejó ver a Emilia. (Fotos AFP y Freepik)

Desde el nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, sus fanáticos están locos por conocer el rostro de la menor y en un aparente descuido la cantante dejó ver gran parte de él.

¿Paola Jara dejó ver por error el rostro de su hija Emilia?

La pareja de artistas se ha mantenido alejada de sus redes sociales según explicaron para dedicar toda la atención a Emilia en su primer mes.

No obstante, esporádicamente durante estas semanas han estado compartiendo algunos detalles de esta etapa y también algunas fotos junto a ella.

Paola Jara y Jessi Uribe han mantenido en privado la identidad de su hija Emilia, compartiendo solo imágenes en las que evitan mostrar de frente el rostro de la pequeña o se lo cubren con algún emoji.

Sin embargo, en las últimas horas, una publicación de la cantante despertó sorpresa entre sus fans.

Paola Jara sorprendió con confesión
Paola Jara compartió foto que dejó ver parte del rostro de Emilia. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue la foto que compartió Paola Jara que dejó ver parte del rostro de Emilia?

La artista compartió en sus historias una tierna fotografía junto a Jessi Uribe y Emilia, pero un ángulo inesperado dejó ver más de la cuenta del rostro de la bebé.

En la imagen Paola quería mostrar la tierna escena de Jessi Uribe dormido profundo junto a su bebé, quien está a su lado también completamente dormida

La intérprete de 'Mala mujer' curiosamente no tapó el rostro de Emilia y dejó ver por primera vez gran parte de su rostro y perfl.

En la instantánea que verás a continuación, se puede evidenciar el tono de piel de la pequeña, sus orejas y su cabello abundante de color oscuro.

Junto a la imagen la artista expresó su encanto y felicidad por ver a sus dos personas más importantes en ese tierno momento: "Gracias Dios mío, mis amores".

¿Qué reacciones ha dejado la foto de Emilia?

Las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, múltiples internautas celebraron poder ver un poco más de la pequeña, mientras otros destacaron que, pese al aparente descuido, Paola Jara siempre ha sido muy cuidadosa con la privacidad de su hija.

Algunos incluso aseguraron que la cantante no se percató del ángulo que dejaba la mejilla y parte del perfil de Emilia al descubierto.

Asimismo, han empezado a debatir a quién se parece Emilia, asegurando que sacó el cabello de la artista antioqueña.

Paola Jara enternece con foto de Emilia
Paola Jara compartió emotiva foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)
